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  • SON DAKİKA I İstanbul'da kritik zirve: Ukrayna devlet başkanı Zelenski, Türkiye'ye geliyor!

SON DAKİKA I İstanbul'da kritik zirve: Ukrayna devlet başkanı Zelenski, Türkiye'ye geliyor!

Son Dakika Haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.

SON DAKİKA I İstanbul’da kritik zirve: Ukrayna devlet başkanı Zelenski, Türkiye’ye geliyor!
AA
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Son Dakika Haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 31 Ekim 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #İSTANBUL #BURHANETTİN DURAN #TÜRKİYE #VOLODİMİR ZELENSKİ

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