SON DAKİKA... MİT'ten terör örgütü DEAŞ'a darbe! "Abdullah" kod adlı Uğur Bahadır yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Horasan vilayetine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ sözde Horasan vilayeti (ISKP) bünyesinde faaliyet yürüten "Abdullah" kod adlı Uğur Bahadır, MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan vilayetine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ sözde Horasan vilayeti (ISKP) bünyesinde faaliyet yürüten "Abdullah" kod adlı Uğur Bahadır, MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.