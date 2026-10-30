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  • SON DAKİKA... MİT'ten terör örgütü DEAŞ'a darbe! "Abdullah" kod adlı Uğur Bahadır yakalandı

SON DAKİKA... MİT'ten terör örgütü DEAŞ'a darbe! "Abdullah" kod adlı Uğur Bahadır yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Horasan vilayetine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ sözde Horasan vilayeti (ISKP) bünyesinde faaliyet yürüten "Abdullah" kod adlı Uğur Bahadır, MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

SON DAKİKA... MİT’ten terör örgütü DEAŞ’a darbe! Abdullah kod adlı Uğur Bahadır yakalandı
İHA
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan vilayetine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ sözde Horasan vilayeti (ISKP) bünyesinde faaliyet yürüten "Abdullah" kod adlı Uğur Bahadır, MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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