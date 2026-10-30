Son dakika: Sarıgül soruşturmasında yeni operasyon: 10 gözaltı
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen aklama soruşturmasında, gizli tanık ve itirafçıların ifadeleriyle kirli skandal patlak verdi. Yeni operasyonda aralarında eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Davut Kaymak, Metin Mevlüt Sarıgül, Emir Sarıgül’ün iş ortakları Gençağa Meriç, Ahmet Meriç ve Mehmet Meriç’in bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen aklama soruşturmasında, gizli tanık ve itirafçıların ifadeleriyle kirli skandal patlak verdi. Yeni operasyonda aralarında eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Davut Kaymak, Metin Mevlüt Sarıgül, Emir Sarıgül'ün iş ortakları Gençağa Meriç, Ahmet Meriç ve Mehmet Meriç'in bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.