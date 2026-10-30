Türk Devletleri Dışişleri Bakanları Ankara’da
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13. Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı dün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan Ishangulıyev katıldı. TDT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, teşkilat bünyesindeki işbirliği alanları ile teşkilatın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi ise bugün Ankara'da düzenlenecek.