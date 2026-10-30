Türkiye dünden daha güçlü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 103. yıldönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Erdoğan daha sonra Külliye'de tebrikleri kabul etti. İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıkları ve Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili video mesajı:

Aziz Atatürk, bugün, uğruna buyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103'üncü sene-i devriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde, zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yâd ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni, devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaştırmak için farklı cephelerde yoğun bir mücadele içindeyiz. Milli davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

24 yılda savunma sanayiinden enerjiye, ulaştırmadan diplomasiye uzanan geniş bir yelpazede katettiğimiz mesafeyi müessir ve müreffeh Türkiye'ye giden yolun kilometre taşları olarak görüyoruz. Türkiye hamdolsun bugün dünden daha güçlüdür. İnşallah yarın çok daha güçlü, çok daha itibarlı, her alanda çok daha etkin olacaktır. Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk milleti mührünü vuracaktır. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun.

CUMHURİYET'İ YÜKSELTECEK GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun korunması ve geleceğe taşınmasında en büyük sorumluluğu "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz" diyerek gençliğe vermiştir. Biz de gençlere inanıyor ve güveniyoruz. Hep birlikte daha güçlü Türkiye'ye ulaşacağımızdan asla şüphem yoktur.