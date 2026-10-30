YÖK Başkanı Erol Özvar: Önde gelen işverenlerce tercih edilen mezunlar yetiştiren üniversitelerimizle gurur duyuyoruz

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde işverenlerin değerlendirmelerine dayanan Küresel Üniversite İstihdam Edilebilirlik Sıralaması 2027 (Global Employability University Ranking and Survey-GEURS 2027) sonuçları duyuruldu.

Uluslararası yükseköğretim araştırma kuruluşu Emerging Group tarafından hazırlanan, Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan ve 300 üniversitenin bulunduğu sıralamada geçen yıl Türkiye'den 4 üniversite yer alırken, 2027 sonuçlarında bu sayı 6 oldu.

Açıklanan sonuçlara göre Koç Üniversitesi, geçen yıl yer aldığı 209'uncu sıradan 208'inci sıraya yükselerek Türkiye'den en üst sırada yer alan üniversite oldu.

Sabancı Üniversitesi 212'nci sıradan 211'inci sıraya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ise 224'üncü sıradan 223'üncü sıraya yükseldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) de 255'inci sırada yer aldı.

Bu yıl Bilkent Üniversitesi 275'inci, Boğaziçi Üniversitesi ise 277'nci sıradan listeye dahil oldu.

"ÖNDE GELEN İŞVERENLERCE TERCİH EDİLEN MEZUNLAR YETİŞTİREN ÜNİVERSİTELERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

YÖK Başkanı Erol Özvar, konuyla ilgili değerlendirmesinde, üniversitelerin başarısının mezunlarının kazandıkları yetkinliklerle de ölçüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın önde gelen işverenlerinin değerlendirmeleriyle hazırlanan sıralamada Türkiye'den 6 üniversitemizin yer alması, mezunlarımızın sahip oldukları bilgi, beceri ve yetkinliklerle küresel ölçekte rekabet edebildiklerini gösteriyor. Listede 2026'da 4 üniversitemiz varken 2027'de bu sayının 6'ya yükselmesi tesadüf değildir. Küresel ölçekte rekabet edebilen, dünyanın önde gelen işverenleri tarafından tercih edilen mezunlar yetiştiren üniversitelerimizle gurur duyuyoruz.

Hedefimiz, üniversitelerimizin dünyadaki tanınırlığını artırmanın yanında mezunları dünyanın her yerinde aranan üniversitelerimizin sayısını da çoğaltmaktır. Gençlerimizin uluslararası iş dünyasında rekabet edebilen, teknolojiyi üreten, yenilik geliştiren bireyler olarak yetişmesi için yükseköğretim sistemimizi sürekli güçlendiriyoruz. Türkiye'nin yükseköğretimde yükselen gücünü, mezunlarımızın küresel iş dünyasındaki başarısıyla daha da ileri taşımakta kararlıyız."

15 BİN 665 KATILIMCININ DEĞERLENDİRMESİYLE HAZIRLANDI

GEURS 2027 sonuçları, yükseköğretim kurumlarının uluslararası iş dünyasındaki tanınırlığını ve mezunların iş hayatına ne ölçüde hazır olduğuna ilişkin işveren değerlendirmelerini yansıtması bakımından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

GEURS 2027 araştırması, 40 ülkeden 15 bin 665 nitelikli katılımcının görüşlerine dayanıyor.

Araştırmanın katılımcıları, genç mezunları işe alma veya onlarla doğrudan çalışma deneyimine sahip yöneticiler arasından seçildi.

Katılımcıların son 2 yılda işe aldıkları veya birlikte çalıştıkları mezun sayısının yaklaşık 354 bin olduğu belirtildi.

11 dilde yürütülen araştırmada her katılımcı, mezunlarının istihdam edilebilirliği açısından güçlü gördüğü en fazla 15 yükseköğretim kurumuna oy verebildi.

Sonuçlar, uygunluk ve veri kalitesi kontrollerinden geçirilen işveren oylarının eşit ağırlıkla sayılmasıyla belirlendi.

Türkiye'den 6 üniversitenin bu küresel değerlendirmede yer alması, Türk yükseköğretiminin uluslararası istihdam edilebilirlik alanındaki görünürlüğü açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İŞVERENLERİN TERCİHİNDE AKADEMİK BAŞARI VE MEZUNLARIN BECERİLERİ ÖNE ÇIKTI

Araştırma, iş dünyasının üniversitelerden beklentilerine ilişkin de önemli veriler ortaya koydu.

İşverenlerin üniversiteleri tercih etme gerekçelerinde akademik performans yüzde 19,3 ile ilk sırada yer aldı.

Bunu yüzde 18,6 ile mezunların becerileri ve yüzde 17,2 ile iş hayatına yönelik uzmanlık izledi.

Etki ve liderlik yüzde 13,4, uzmanlaşma yüzde 12,6, uluslararasılık yüzde 10 ve kurumsal itibar yüzde 8,9 oranında belirtildi.

Araştırmanın bu bölümü, işverenlerin üniversite tercihlerinin arkasındaki gerekçeleri gösterirken akademik bilgi ile mesleki becerilerin birlikte önem taşıdığını ortaya koydu.

Öte yandan, sıralamada Massachusetts Institute of Technology (MIT) birinci, Stanford Üniversitesi ikinci, Oxford Üniversitesi üçüncü, Cambridge Üniversitesi dördüncü, Harvard Üniversitesi beşinci oldu.