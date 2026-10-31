29 kişinin ölümünde ihmal rapora yansıdı
İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan 2024'te tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.
Bilirkişi raporunda, iş yerinin yıllar içindeki ruhsat işlemlerinde kullanım alanına ilişkin çelişkiler bulunduğu, faaliyet değişikliklerine rağmen yeni itfaiye raporu alınmadığı ve yapılan şikayetlerin yeterince değerlendirilmediği kaydedildi. Yangının, izinsiz tadilat sırasında yürütülen kaynak çalışması nedeniyle çıktığı belirtilirken, iş yerinde iş güvenliği mevzuatına aykırı faaliyetlerin bulunduğu ifade edildi. Yangının sonuçlarının yalnızca çıkış nedeninden değil, can kaybını önlemeye yönelik denetimlerin yapılmamasından da kaynaklanabileceği değerlendirildi.
Raporda, bazı görevlilerin açık ve ağır ihmallerinin bulunduğu, bazı görevlilerin ise astlarının işlemlerini denetleme yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi. Ruhsat memuru Rahşan Tekin Ölmez'in, 5 Temmuz 2007 tarihli 900 metrekarelik içkili lokanta ruhsatının hazırlanması sırasında dosyadaki çelişkileri ilk elden fark etme imkanı bulunması nedeniyle açık ihmali olduğu değerlendirildi. Ruhsat şefi Nilüfer Oğuz ile eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Koray Bayraktaroğlu ve Ahmet Mithat Şermet'in astlarının işlemlerini denetleme görevleri çerçevesinde ihmallerinin bulunduğu, hiyerarşik amirlerin asgari düzeyde denetim yapıp yapmadığının somutlaştırılması gerektiği belirtildi. Raporda ayrıca, eski Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Ahmet Mithat Şermet ile Ruhsat ve Denetim Müdürü Uğur Türkyılmaz'ın denetim görevlerinden kaynaklandığı değerlendirilen ihmallerinin, dosyada yer alan şikayetlerin tespiti ve takibine ilişkin bir işleyiş kurulmaması yönünde ağırlaştığı ifade edildi. Özellikle 2010 yılında yapılan şikayetlerin takip edilmemesi, 2018'de yeni itfaiye raporu istenmemesi ve 2020'de faaliyet değişikliğine rağmen denetim yapılmaması raporda yer aldı. Bilirkişi raporunda, kamu görevlilerinin denetim ve gözetim yükümlülüklerini yerine getirmediği kanaatine varılırken, bu tespitlerin işletmecilerin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı vurgulandı.
Bilirkişi raporunda, iş yerinin yıllar içindeki ruhsat işlemlerinde kullanım alanına ilişkin çelişkiler bulunduğu, faaliyet değişikliklerine rağmen yeni itfaiye raporu alınmadığı ve yapılan şikayetlerin yeterince değerlendirilmediği kaydedildi. Yangının, izinsiz tadilat sırasında yürütülen kaynak çalışması nedeniyle çıktığı belirtilirken, iş yerinde iş güvenliği mevzuatına aykırı faaliyetlerin bulunduğu ifade edildi. Yangının sonuçlarının yalnızca çıkış nedeninden değil, can kaybını önlemeye yönelik denetimlerin yapılmamasından da kaynaklanabileceği değerlendirildi.
Raporda, bazı görevlilerin açık ve ağır ihmallerinin bulunduğu, bazı görevlilerin ise astlarının işlemlerini denetleme yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi. Ruhsat memuru Rahşan Tekin Ölmez'in, 5 Temmuz 2007 tarihli 900 metrekarelik içkili lokanta ruhsatının hazırlanması sırasında dosyadaki çelişkileri ilk elden fark etme imkanı bulunması nedeniyle açık ihmali olduğu değerlendirildi. Ruhsat şefi Nilüfer Oğuz ile eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Koray Bayraktaroğlu ve Ahmet Mithat Şermet'in astlarının işlemlerini denetleme görevleri çerçevesinde ihmallerinin bulunduğu, hiyerarşik amirlerin asgari düzeyde denetim yapıp yapmadığının somutlaştırılması gerektiği belirtildi. Raporda ayrıca, eski Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Ahmet Mithat Şermet ile Ruhsat ve Denetim Müdürü Uğur Türkyılmaz'ın denetim görevlerinden kaynaklandığı değerlendirilen ihmallerinin, dosyada yer alan şikayetlerin tespiti ve takibine ilişkin bir işleyiş kurulmaması yönünde ağırlaştığı ifade edildi. Özellikle 2010 yılında yapılan şikayetlerin takip edilmemesi, 2018'de yeni itfaiye raporu istenmemesi ve 2020'de faaliyet değişikliğine rağmen denetim yapılmaması raporda yer aldı. Bilirkişi raporunda, kamu görevlilerinin denetim ve gözetim yükümlülüklerini yerine getirmediği kanaatine varılırken, bu tespitlerin işletmecilerin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı vurgulandı.