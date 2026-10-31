Aile toplumların görünmez kalesidir
Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen "Dayanışmadan Kurumsal İşbirliğine: Türk Dünyasında Aile ve Kadın" başlıklı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aile ve Kadın Konseyi 1. Yüksek Onur Kurulu Toplantısı'nda konuştu:
Kadınların toplum hayatında güçlü ve etkin konumları olması, medeniyet coğrafyamıza yabancı bir tecrübe değildir.
Güçlü kadın olmak, tek yaşam tarzına indirgenemeyecek kadar geniş bir kavramdır. Velhasıl bizim arzumuz, kadınların ithal kalıplara hapsolmadığı, kendi değerleri, yetenekleri ve iradeleriyle var olabildikleri bir toplum düzenidir. Büyük toplumlar kendi hikâyelerini kendi rol modelleriyle yazarlar. Doğum oranlarının düşmesi aileyi buhrana sürüklüyor. Bir toplumun gerçek gücü aslında aile kurumunun gücünden geliyor. Aileler toplumların görünmez kaleleridir. Ne mutlu ki aile, toplumlarımızın en güçlü kurumlarından biri olmaya devam ediyor.
Kadınların toplum hayatında güçlü ve etkin konumları olması, medeniyet coğrafyamıza yabancı bir tecrübe değildir.
Güçlü kadın olmak, tek yaşam tarzına indirgenemeyecek kadar geniş bir kavramdır. Velhasıl bizim arzumuz, kadınların ithal kalıplara hapsolmadığı, kendi değerleri, yetenekleri ve iradeleriyle var olabildikleri bir toplum düzenidir. Büyük toplumlar kendi hikâyelerini kendi rol modelleriyle yazarlar. Doğum oranlarının düşmesi aileyi buhrana sürüklüyor. Bir toplumun gerçek gücü aslında aile kurumunun gücünden geliyor. Aileler toplumların görünmez kaleleridir. Ne mutlu ki aile, toplumlarımızın en güçlü kurumlarından biri olmaya devam ediyor.