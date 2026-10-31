Bakan Fidan: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya varmak zorunda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantının küresel krizler açısından önemli bir dönemde gerçekleştirildiğini belirten Fidan, "Bu seneki G20 toplantısı, karşılaştığımız küresel krizleri düşündüğümüzde gerçekten çok zamanlı ve yerinde bir toplantıydı. Hem tartışma konuları hem de katılımcıların ortaya koyduğu performans açısından sorunların çözümüne umarım bir nebze katkı sağlamıştır" dedi.

Toplantıda enerji krizi ve tedarik zincirlerindeki aksaklıkların ele alındığını aktaran Fidan şöyle konuştu:

"Üç oturumda küresel krizleri, enerji krizini ve tedarik zincirlerindeki sıkışıklığı ele aldık. Özellikle şu anda Karadeniz ve Kızıldeniz'de yaşadığımız tıkanıklığı ve kilitlenmeyi düşündüğümüzde bunlar çok önemli konular. Türkiye de bu konuların tamamıyla yakından ilgileniyor. Biz Türkiye olarak hem arabulucu rolümüzü hem de bunun ötesinde daha farklı, daha yapıcı ve problem çözücü bir pozisyon almayı önemsiyoruz. Uluslararası ve bölgesel krizlerde farklı olmak için değil, gerçekten faydalı olmak için bir pozisyon almayı önemsiyoruz."

Toplantı kapsamında çok sayıda ülkenin temsilcisiyle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Fidan, "Ev sahibi ülkenin yetkilileri ve ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile bir araya geldik. Rusya, İngiltere, Fransa, Meksika, Almanya, Avrupa Birliği ve Suudi Arabistan temsilcileriyle de görüştük. Herhalde katılımcıların yarıdan fazlasıyla bir araya geldim" dedi.

'ARTIK BU SAVAŞLAR SÜRDÜRÜLEMEZ'

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel ekonomi üzerindeki etkilerine değinen Fidan, savaşın yaklaşık 5 yıldır devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Ukrayna ile Rusya arasında neredeyse beş yıldır devam eden savaş çok büyük yaralar açmış durumda. Aynı zamanda dünya ekonomisine de büyük zarar verdi. Artık bu maliyetlerin durdurulması gerekiyor. Savaşın başlamasının üzerinden beş yıl geçti. Artık bu savaşlar sürdürülemez. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna bir anlaşmaya varmak zorunda. Savaşın sona ermesinin ardından, Avrupa ile Rusya arasındaki ilişkilerin de yeniden ele alınması gerekiyor. Bunun da ötesinde, barışın ardından Avrupa ile Rusya arasındaki yapıcı ilişkinin yeniden tanımlanması gerekiyor. Çünkü Ukrayna ile Rusya arasında yapılacak bir barış, yalnızca iki ülke arasında olmayacak. Avrupa ile Rusya'nın da bir anlamda barışmaya ve bazı ilişkileri yeniden başlatmaya ihtiyacı var"

ABD ile İran arasındaki ihtilafın da çözülmesi gerektiğini belirten Fidan, "Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına neden olan ABD ile İran arasındaki ihtilafın da bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Böylece kritik ticaret yollarının yeniden açılması sağlanabilir" dedi.

Karadeniz'deki ticaretin aksamasının gıda güvenliği açısından ciddi sorun oluşturduğunu vurgulayan Fidan, "Rus tahılı, Rus enerjisi, Ukrayna tahılı ve Ukrayna enerjisi dünya piyasalarına ulaştırılamıyor. Özellikle gıda güvenliği açısından bu durum son derece ciddi bir sorun. Bunun bir an önce sona erdirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin tahıl sevkiyatının yeniden sağlanması için çalışmalar yürüttüğünü aktaran Fidan, "Özellikle tahılın Karadeniz üzerinden çıkarılarak uluslararası piyasalara ulaştırılabilmesi için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Umarım bu savaş da sona erer. Çünkü çok sayıda insan hayatını kaybediyor ve maliyeti çok yüksek" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN BM GENEL SEKRETERLİĞİ ADAYI SİNİRLİOĞLU'

Fidan, Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği için Feridun Sinirlioğlu'nu resmî aday olarak gösterdiğini açıkladı. BM Genel Sekreterliği seçim sürecinde coğrafi dağılımın önemli bir teamül olduğunu belirten Fidan, bu dönem Latin Amerika'nın sırasının geldiğini ancak adaylar arasında ilerleme sağlanamadığını söyledi. Fidan, "Bu kez coğrafi sıralama açısından Latin Amerika'nın sırasıydı. Biz buna son derece saygı duyuyoruz. Ancak yaklaşık bir yıldır devam eden seçim sürecinde Latin Amerika'dan çok saygıdeğer adaylar gösterildi ve yarıştılar. Fakat adaylar bir türlü ilerleme kaydedemedi ve bir tıkanma yaşandı" dedi.

Sinirlioğlu'nun diplomatik tecrübesine dikkat çeken Hakan Fidan, "Kendisi çok tecrübeli bir isim. Daha önce Birleşmiş Milletler'de daimi temsilcimiz olarak görev yaptı. Kısa bir süre Dışişleri Bakanlığı görevini de yürüttü. Kendisi kariyer diplomatı. Uluslararası çevresi geniş, tecrübesi büyük. Uzun yıllardır hem MİT'te hem de burada kendisiyle çok yakından çalıştık" ifadelerini kullandı.

Adaylık kararının önceden alındığını belirten Fidan, "Türkiye'nin bu ihtimale karşı bir planının olması normaldi. Biz de bunu düşünmüş ve gerekli girişimleri gayriresmî şekilde yürütmüştük. Tıkanıklık artık açıkça ortaya çıkınca biz de kendi adayımızı resmî olarak, Cumhurbaşkanımızın imzaladığı mektupla Birleşmiş Milletler'e teklif ettik" diye konuştu.

Feridun Sinirlioğlu'nun Türkiye'nin resmî adayı olduğunu vurgulayan Fidan, "Şu anda Sayın Feridun Sinirlioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için resmî adayıdır. Önümüzde bir süreç var. Yine oylamalar yapılacak. Bu bir yarış. Oylamalar sonucunda hangi adayın öne çıkacağını göreceğiz" dedi.

Fidan, Türkiye'nin aday göstermesindeki amacın seçim sürecinde yaşanan tıkanıklığın aşılmasına katkı sunmak olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler'in gerçek anlamda ve adil bir şekilde işlemesine fevkalade önem veriyor. Türkiye bu noktada elinden gelen katkıyı yapmaya devam edecek. Bizim aday göstermemiz de bu katkılardan sadece bir tanesi" ifadelerini kullandı.