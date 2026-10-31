Bakan Fidan'ın ABD'de temasları sürüyor: Meksikalı mevkidaşı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel alandaki gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan’ın ABD’de temasları sürüyor: Meksikalı mevkidaşı ile görüştü!
İHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği ABD'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde düzenlenen toplantı marjında Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel alandaki gelişmeler ele alındı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ABD #MEKSİKA #HAKAN FİDAN

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