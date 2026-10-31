Bakan Kurum açıkladı: COP31’e 91 devlet başkanı katılacak

Bakan Kurum, Konya Valisi İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı tarafından Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen "Konya Buluşmaları" programına katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin millet iradesini siyasetin merkezine taşıma, Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırma ve ülkeyi büyük hedeflerle buluşturma sözü verdiğini söyledi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana vesayet girişimleri yaşandığını, siyasete müdahale teşebbüsleri olduğunu, sokak olaylarıyla, terör saldırılarıyla, darbe girişimleriyle karşılaşıldığını hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi, başta Konyalılar olmak üzere 86 milyon tankların karşısında durdu, meydanlara indi, bayrağına, vatanına ve iradesine sahip çıktı. O gece Türkiye bütün dünyaya kendi kaderine sahip çıkan bir milletin gücünü gösterdi. İnsanlık tarihinde görülmemiş olaylara şahitlik ettik. Tam 15 Temmuz geçti derken, küresel salgın geldi. Dünya içine kapanırken Türkiye üretmeye ve vatandaşının yanında durmaya devam etti. Yıllarca terör üzerinden ülkemizin enerjisini tüketmek, kardeşliğimizi zedelemek ve geleceğimizi sınırlamak isteyenlere karşı kararlı bir mücadele yürüttük. Ekonomik baskılar, bölgesel krizler, küresel belirsizlikler ve uluslararası gerilimler karşısında da aynı iradeyi ortaya koyduk."

En ağır sınavlardan birinin de 6 Şubat depremleri olduğunu dile getiren Kurum, büyük bir inşa seferberliği başlatıldığını, iş yerleriyle, meydanlarıyla ve altyapısıyla şehirlerin yeniden kurulduğunu anlattı.

Kurum, dünyada hiçbir ülkenin yapamayacağını Türkiye'nin yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Avrupa ülkeleri, vatandaşını sigorta şirketlerinin insafına bırakırken, biz işte bu kadar kısa zamanda 86 milyon vatandaşımızla el ele verdik ve saatte 23, günde 550 konut üreterek, 450 bin konutun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Herkes 'Bunlar enkaz altında kalır, yapamazlar.' dediler. Onlar bizi eleştirirken, onlar milletimizin aklını çelmeye çalışırken bu devlet dimdik ayağa kalktı. Onun için ülkenizle, milletinizle, devletinizle gurur duyun."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BARIŞI, DİYALOĞU VE DİPLOMASİYİ ÖNCELEYEN YAKLAŞIMINI BÜTÜN DÜNYAYA BİR KEZ DAHA GÖSTERECEĞİZ"

Türkiye'nin son çeyrek asırda kazandığı özgüvenin artık dünya ölçeğinde karşılık bulduğuna dikkati çeken Kurum, Türkiye'nin diplomaside, şehircilikte, çevre politikalarında, enerjide ve küresel meselelerde söz sahibi olduğunu belirtti.

Kurum, Türkiye'nin kasım ayında Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye COP31'e ev sahipliğini yapacak. Şu ana kadar 91 devlet başkanı geleceğini bildirdi. 196 ülkenin bir araya geleceği, 300'e yakın ilgili bakanın, 1,5 milyon ziyaretçinin katılacağı, uluslararası kuruluşlar, bilim insanları, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geleceği COP31'de katılımcılar çevreyi, enerjiyi ve en önemlisi de insanlığın, gençliğin geleceğini Türkiye'de konuşacak. Antalya'da Türkiye'nin birikimini, deprem bölgesindeki tecrübesini, kurumsal kapasitesini ve uluslararası kuruluşların tecrübesini güçlü biçimde ortaya koyacağız. Cumhurbaşkanımızın barışı, diyaloğu ve diplomasiyi önceleyen yaklaşımını bütün dünyaya bir kez daha göstereceğiz."

Kurum, Bakanlığın Konya'da yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen'in de konuştuğu programa, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör