Bakırköy Belediyesi’ndeki ‘rüşvet’ soruşturması genişliyor: 40 tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ihale usulsüzlükleri ve rüşvet iddiaları üzerine CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 63 şüpheliden 40'ı tutuklama, 17'si ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında; Bakırköy Belediyesi'nin farklı müdürlüklerince 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyasında suç teşkil eden usulsüzlükler nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddiası üzerine bilirkişi incelemesi yaptırılmıştı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ve meclis üyelerinin de bulunduğu 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 2 şüphelinin daha gün içerisinde adliyeye getirileceği belirtildi. Şüpheliler Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade verecek.