Büyükakın’dan Avrupa Konseyi’ne hukuk dersi

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 51. Genel Kurulu'nda, Türkiye'de devam eden yargı süreçlerine yönelik AİHM nezdinde müdahil olma talebi gündeme geldi. Türkiye Ulusal Heyet ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hem genel kurul kürsüsünden yaptığı konuşmayla hem de oylama sonrasındaki açıklamalarıyla Türkiye'nin haklı tezlerini savunarak konseyin çifte standartlı yaklaşımını gözler önüne serdi.

Genel Kurul'da üyelere seslenen Başkan Büyükakın, "Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, bugüne kadar hiçbir AİHM davasına müdahil olma başvurusu yapmadı. Bunun son derece sıra dışı bir durum olduğuna herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Henüz Türkiye'de iç hukuk yolları tüketilmemiş, davaya konu yargılama süreci tamamlanmamıştır. Bu safhada yapılan müdahil olma talebi, AİHM üzerinde hem davayı kabul etme hem de hak ihlali kararı verme baskısı yaratacaktır. Bu durum tarafsızlığa aykırıdır ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

ÇİFTE STANDARDA TEPKİ

Büyükakın, "Her şeyden önemlisi, Avrupa Konseyi üyeleri arasında AİHM kararlarını uygulama oranı en yüksek ülke Türkiye'dir. Kurucu, onurlu ve bağımsız bir üye olan Türkiye'ye karşı alınan bu karar, açıkça orantısız ve acelecidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükakın, Türkiye gündemiyle ilgili toplantılarda gözlemlenen çifte standarda tepki göstererek, "Bağımsız Türk yargısının süreçlerini muhalefet mensuplarının ağzıyla değerlendiren, yargımızı hiçe sayan bu tutum kabul edilemez, önyargılıdır ve çifte standartçıdır." dedi.