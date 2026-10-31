Dezenformasyona karşı uyanık olmalıyız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında düzenlenen Türk Dünyası Diyalog Forumu'nun açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Türk dünyası, müşterek medeniyetimizin mirasçısı kardeş halkların dil, tarih, kültür ve gönül bağlarıyla birbirine bağlı olduğu büyük bir aile. Dijital iletişim imkânları bilgiye erişimi kolaylaştırırken dezenformasyon, manipülasyon ve yanıltıcı içeriklerle toplumlar arasındaki güveni ve uluslararası ilişkileri zedeleyebiliyor. Türk devletleri ve toplumları bu konuda çok uyanık olmak zorunda" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da "Dezenformasyon Türk dünyası için kolektif bir güvenlik meselesidir" dedi.