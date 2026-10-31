Emine Erdoğan'dan "TDT 13'üncü Zirvesi’ne" ilişkin paylaşım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi ile belirlenen yol haritasının, dayanışmayı derinleştiren, kültürel bağları yaşatan ve insanı merkeze alan çalışmalara güç vermesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.
Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'yle belirlenen yol haritasının, dayanışmayı derinleştiren, kültürel bağları yaşatan ve insanı merkeze alan çalışmalara güç vermesini temenni ediyorum. #TDTAnkaraZirvesi2026 https://t.co/QmkcX63zM3— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 31, 2026
Haber Girişi