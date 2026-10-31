Emine Erdoğan'dan "TDT 13'üncü Zirvesi’ne" ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan’dan TDT 13’üncü Zirvesi’ne ilişkin paylaşım
DHA
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi ile belirlenen yol haritasının, dayanışmayı derinleştiren, kültürel bağları yaşatan ve insanı merkeze alan çalışmalara güç vermesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#EMİNE ERDOĞAN #ANKARA

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