FETÖ’nün himmet kasasından lira çıktı 12 milyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) geçmiş dönem yapılanmalarında 'sorumlu' düzeyde bulunan ve haklarında adli işlem yapılan örgüt üyelerinin yeniden sorumlu oldukları kişilerle irtibata geçerek himmet parası toplamaya çalıştıkları belirlendi. İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yaptığı incelemede; söz konusu kişilerin geçmiş dönemlerde FETÖ içerisinde sözde Eyalet İmamı, Bölgeci, Bölge Hadimi, Bölge Talebe Mesulü oldukları, sohbetler düzenledikleri, FETÖ adına himmet topladıkları ve FETÖ'nün Güncel Yapılanması kapsamında yeniden görevlendirildikleri saptandı.

OPERASYON YAPILDI

Geçmiş dönemlerde sözde "Sorumlu" oldukları kişilerle yeniden irtibat kuran, himmet toplama başta olmak üzere FETÖ adına gizli faaliyetlere başlayan kişiler tek tek tespit edildi.

3 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, örgütsel içerikli dokümanlar ve toplamda 12 milyon 852 bin lira değerinde Türk Lirası, döviz ve altın ele geçirildi. Bir adreste paralar ve külçe altınlar tavan kaplamasının içerisine saklanmış halde bulundu.