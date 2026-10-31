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Hakkari'de hudut geçiş olayına müdahale ederken açılan ateşle yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hakkari Yüksekova'da hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olduğunu bildirdi.

Hakkari’de hudut geçiş olayına müdahale ederken açılan ateşle yaralanan asker şehit oldu
AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Yüksekova'da hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7'nci Hudut Tugay Komutanlığı Yüksekova Hakkari bölgesinde 31 Ekim'de bir hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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#TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

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