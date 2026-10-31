İstanbul’da Keşmir zirvesi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından, Keşmir Kara Günü vesilesiyle düzenlenen ve Keşmir meselesinin ele alındığı "Keşmir İstanbul Zirvesi 2026", TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Keşmir meselesinin siyasi, insani, hukuki ve diplomatik boyutlarının masaya yatırıldığı, bölgedeki gelişmelerin uluslararası kamuoyuna taşınmasının ve Keşmir halkının karşı karşıya kaldığı sorunlara yönelik farkındalığın artırılmasının amaçlandığı zirveye ilgi yoğundu. Türkiye'den ve yurt dışından diplomatik temsilcilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların, gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve açılış konuşmalarıyla başladı.

Zirve kapsamında düzenlenen birinci panel, Dr. Muzzammil Ayyub Thakur, GASAM Başkanı Cemal Demir ve Pakistan İstanbul Konsolosluğundan Uzair Mahmood Ghumman'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu oturumda Keşmir meselesinin bölgesel istikrara etkileri, barış ve adaletin sağlanmasına yönelik çözüm önerileri ve uluslararası iş birliği imkânları değerlendirildi. İlk panelin ardından GENAR Başkanı İhsan Aktaş konuşmasını gerçekleştirdi.

KÜRESEL YANSIMALAR

İkinci panel, Dr. Muzzammil Ayyub Thakur, CIGA Direktörü Dr. Sami Al Arian ve Türkiye Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Dr. Enes Bayraklı'nın katılımıyla ele alındı. Oturumda Hindutva ideolojisinin bölgesel ve küresel etkileri, Siyonizm ile ilişkilendirilen siyasi ve ideolojik yaklaşımlar ile Keşmir ve Filistin meseleleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar masaya yatırıldı.

Üçüncü panel, Usama Hazari moderatörlüğünde, Boğaziçi Üniversitesi'nden Dr. Ayşe Didem'in katılımıyla gerçekleşti. Bu bölümde Keşmir meselesinin uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesi, insan hakları ihlalleri ve uluslararası hukuki mekanizmaların rolü üzerinde duruldu.