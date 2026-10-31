Keçiören’de 20 yıllık imar düğümü çözüldü: Yeni dönem başlıyor

Keçiören Belediyesi, Ovacık Mahallesi Karakaya bölgesinde yaklaşık 20 yıldır vatandaşların mağduriyet yaşamasına neden olan imar ve mülkiyet sorununu çözüme kavuşturdu.

Geçmişte mahkeme kararlarıyla imar planları iptal edilen ve yapılaşmanın önünün kapandığı 1 milyon 600 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar sonucunda imar planları tamamlanırken hak sahiplerine yeni tapuları teslim edildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sorunun seçim döneminde vatandaşlardan gelen talepler üzerine gündemlerine girdiğini belirterek, "Burası bizim Ovacık Mahallemizin Karakaya mevkii. Burada 20 yıldır çözülemeyen imar planı ve tapu meselelerini beraber çözdük. Vatandaşlarımız hem tapu alamıyor hem imar planı olmadığı için arazilerinde çivi bile çakamıyordu. Hatta arsalarının satışını dahi gerçekleştiremiyorlardı. Böyle olunca orada hiçbir konut edinme eylemi gerçekleşememiş." dedi.

"KAPI KAPI GEZDİK, İKİ YILIN SONUNDA ÇÖZDÜK"

Yaklaşık 160 hektarlık alanın planlama sürecinde birçok kurumla görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Özarslan, önceki imar planlarının mahkeme kararlarıyla iptal edilmesinin en büyük engel olduğunu söyledi. Planlarda park, bahçe, sağlık ocağı, karakol, ibadet alanları ve eğitim kurumlarının yeterliliğinin sağlanmasının istendiğini belirten Özarslan, süreci şöyle anlattı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gittik. Bunun haricinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin ASKİ birimiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğüyle görüştük. Kapı kapı gezersiniz bu işler için. Toplantılar yapıldı, görüşmeler yapıldı. Bunun neticesinde 160 hektarlık alan, şükürler olsun 20 yılın sonunda çözüldü. Mahkeme kararlarında, orada yaşayacak insanlara ilişkin sağlık ocağından karakoluna, ibadet alanlarından ilköğretim, ortaokul ve liseye kadar eğitim alanlarının eksiksiz olması isteniyordu. Biz de bütün bu çalışmaları tamamladık. Ranta ilişkin bir pozisyon oluşmasın, halka hizmet pozisyonu oluşsun derdiyle çalıştık."

Yaklaşık iki yıl süren çalışmaların ardından imar planlarının geçirildiğini ve vatandaşların tapularına kavuştuğunu vurgulayan Özarslan, "Bu çalışma yaklaşık iki yılımızı aldı. İki yılın sonunda muzaffer olduk ve insanlara sonunda tapularını verip imar planlarını geçirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

KARAKAYA'YA KAPSAMLI KENTSEL TASARIM

İmar sorununun çözülmesiyle yetinmediklerini, bölgenin geleceğini şekillendirecek kapsamlı bir kentsel tasarım projesi de hazırladıklarını belirten Özarslan, Karakaya'da cami, okul, park, ticaret merkezleri ve sosyal yaşam alanlarının yerlerinin belirlendiğini söyledi.

"Biz bu imar planlarını böyle geçirdik ama kentsel tasarımımız da bu dedik. Onlara müthiş bir kentsel tasarım projesi hazırladık. Cami yeri burada, okul yeri burada, park yeri burada, ticaret merkezleri burada. TOKİ tarzı güzel bir yerleşke oluştu. Bunu hem video görselleriyle hazırladık hem de sosyal medyada müjdesini verdik" diyen Özarslan, projede kamu kurumları arasında görev paylaşımı yapılacağını ifade etti.

Okulların Milli Eğitim Bakanlığı, karakolun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirileceğini belirten Özarslan, park alanlarının ise sorumluluklarına göre Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi tarafından yapılacağını kaydetti.

"HÜKÜMETİMİZ SON YÜZDE 10-15'LİK KISMI TAMAMLADI"

Sürecin teknik altyapısının büyük bölümünü önceden hazırladıklarını, hükümet desteğiyle son aşamanın tamamlandığını belirten Özarslan, AK Parti'ye geçiş sonrasında kamu kurumlarıyla koordinasyonun hızlandığını söyledi.

"Biz işin doğrusu teknik olarak yüzde 85'ini, yüzde 90'ına yakınını zaten halletmiştik. Halkın menfaatlerine yönelik, mahkeme kararlarının ve itirazlarının neler olduğunun cevabını verecek şekilde teknik altyapıyı hazırlamıştık. En son hükümetin bir dokunuşu kalmıştı, onu da sağ olsun hükümetimiz tek kalemde çözdü. Buraya geçtikten sonra bu iş biraz daha hızlandı. Yüzde 10-15'lik son kısım tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Hükümetin hizmet üretmek isteyen belediyelere destek verdiğini de vurgulayan Özarslan, "Bu durum sadece bizim AK Parti'ye geçmemizle alakalı değil. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere de hükümet yardımcı oluyor. Yeter ki işin tekniğini bilin, yeter ki istek olsun. Yaptığınız iş birilerine rant oluşturacak değil, halkın menfaatlerini karşılayacak yönde olsun; buna kimse itiraz etmez" dedi.

Kamu kurumlarıyla aynı zeminde çalışmanın hizmet süreçlerini kolaylaştırdığını belirten Özarslan, "Birbirimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Kamu kuruluşlarıyla belediyenin ortaklaşa karar verme mekanizması daha üst seviyede oluyor. Siyasi taraf ortadan kalkıyor, tamamen teknik ve hizmete dönüşüyor olay. Çünkü ortak noktanız vatandaş, halka hizmet" diye konuştu.

"VATANDAŞLAR İNANILMAZ MUTLU"

Seçim döneminde vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Özarslan, Karakaya'da yıllardır mağduriyet yaşayan vatandaşların çözümden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Sokak sokak, cadde cadde, pazar pazar söz verdik. Sivil toplum örgütlerine, hemşehri derneklerine, federasyonlarına gittik, söz verdik. Vatandaşlar inanılmaz mutlu. Bir gidin de o insanlarla röportaj yapın, inanılmaz müthiş bir olay. Bütün müşkülatının bittiğini, sanki bizim bu işin kurtarıcısı olduğumuzu söylüyorlar. Halbuki biz bu işleri normalde yapmamız gereken asli görevler olarak yapıyoruz. O yüzden aday oldunuz, o yüzden belediye başkanı oldunuz zaten" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 160 hektarlık alanda gerçekleştirilen düzenlemeden en az 25 bin kişinin yararlanacağını belirten Özarslan, 20 yıldır çözülemeyen imar ve tapu sorununun giderilmesiyle Karakaya'da planlı yapılaşma ve yeni bir yaşam alanı döneminin başlayacağını kaydetti.