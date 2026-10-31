Milyarlık vurgunda hesap zamanı: Gözler yeniden ifade veren Emir Sarıgül’de

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama, imar usulsüzlükleri ve cinsel saldırı soruşturmasında operasyon dalgası genişliyor. Haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u düzenlenen son operasyonla yakalanırken, tutuklu bulunan Emir Sarıgül'ün cezaevinden getirilerek savcılığa yeniden ifade verdiği öğrenildi. Emniyet güçlerince gerçekleştirilen son operasyonda, aralarında Mustafa Sarıgül'ün ağabeyi Metin Mevlüt Sarıgül ile Emir Sarıgül'ün Maritza İnşaat'taki iş ortaklarının da bulunduğu 10 kritik isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler şöyle: Mustafa Sarıgül'ün ağabeyi Metin Mevlüt Sarıgül, eski Şişli Belediye Meclisi bağlantılı Ömer Yazıcı, Şişli MYO Kurucu Müdürü Prof. Dr. Aynur Aydın, Meriç İnşaat Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı ve Emir Sarıgül'ün Maritza İnşaat'taki ortağı Gençağa Meriç, Meriç İnşaat Grubu yöneticisi ve Maritza İnşaat ortağı Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Meriç İnşaat Grubu yöneticisi ve Maritza İnşaat ortağı Mehmet Meriç ile Süreyya Kurtulan, eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Davut Kaymak, hukukçu ve Creditwest Faktoring yöneticisi Altuğ Altınbaş Sürer. Soruşturmanın önceki aşamalarında tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Emir Sarıgül'ün, savcılığa yeniden ifade verdiği öğrenildi. İş ortakları Maritza İnşaat yöneticilerinin gözaltına alındığı süreçte Emir Sarıgül'e, yeni mali hareketler ve ortaklık ilişkilerine dair sorular yöneltildiği değerlendiriliyor.

1 MİLYAR EUROLUK FON

İki Alman vatandaşının şikâyetiyle başlayan soruşturmada; yurtiçinde ve yurtdışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği öne sürülmüştü. Dosyada 80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar euro tutarındaki fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurtdışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1.5 milyon euro değerinde tekne satışı gerçekleştirildiği yönünde iddialar yer alıyordu.

Dosyaya giren "A3M2LK48" kodlu gizli tanık beyanlarında Şişli Belediyesi'nin 15 yıllık Sarıgül dönemindeki dev imar rantla gün yüzüne çıkmıştı. Gizli tanık; Kanyon AVM, Metrocity AVM, Maya Center ve Büyükdere Caddesi'ndeki rezidanslara rüşvet karşılığı verilen imar ve ruhsat izinleriyle milyar dolarlar elde edildiğini belirtmişti. Altınbaş Ailesi'ni kullandığını, 2008'deki evlilikle sisteme sokulan paraların 2019'daki boşanma sürecinde Süzer Plaza'da kurulan hakem heyeti kararıyla 600 milyon euro olarak Sarıgül'e geri aktarıldığını" iddia etmişti.

TUTUKLU SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Operasyonlarda aralarında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Murat Ağırel, Caner Baş, Sofu Altınbaş ve Emir Sarıgül'ün de bulunduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı. Son süreçle birlikte dosyada tutuklu sayısı 22'ye yükseldi.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde kurumda görevli eski müdür Caner D., lise stajyeriyken Başkan Sarıgül'ün makam odasında kendisine masaj yaptırdığını, bir temizlikçinin ise ilişkiye zorlandığını ileri sürmüştü. Koruma Ömer D. de cinsel müdahalelere maruz kaldığını ve susması için kendisine 150 bin dolar verildiğini anlatmıştı. Bu itiraflarla dosyaya "cinsel saldırı" suçu eklenirken; aralarında yakın korumalar ve kuaförün de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE 'SİYASET' TUZAĞI

Adliye'ye sevk edilen 8 şüphelinin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Zülfü Sümer ve dönemin muhtarı Abdulkadir Sezgin tutuklamaya sevk edildi. 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sevk edildi. Eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Caner D., savcılık ifadesinde lise öğrencilerinin "liderlik kampları" adı altında Mustafa Sarıgül'le tanıştırıldığını ve bu aracılığı yapan kişinin dönemin muhtarı ve lise kamplarından sorumlu olan Abdulkadir Sezgin olduğunu itiraf etmişti. İddiaya göre Sezgin, gençlere Sarıgül'e söylemeleri için marş öğretmişti. Sarıgül ise öğrencilere "Sen lidersin, cumhurbaşkanı olacaksın" diyerek heyecan yaratıyordu.

PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Yeni Partili Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Sarıgül açıklamasında, "Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla, adli süreç sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Adalet tecelli ettiğinde partime döneceğim" ifadelerini kullandı.