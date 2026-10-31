MİT’ten DEAŞ’a darbe
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlendiği operasyonda DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde faaliyet gösteren Abdullah kod adlı Uğur Bahadır'ı, Afganistan-Pakistan hattında yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Terörist Bahadır'ın ifadesinde, Türkiye'den Afganistan-Pakistan bölgesine örgüt mensubu aktarımını yöneten Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun ile irtibatına ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi. Bahadır ayrıca DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimleri, örgüt adına üstlendiği görevleri ve DEAŞ'ın Afganistan-Pakistan hattındaki faaliyetlerini anlattı. DEAŞ'lı Uğur Bahadır, 2024 yılında Türkiye'den Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek örgüte katıldığı. Bahadır'ı örgüte yönlendiren kişinin, 2025'in başında yakalanan Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun olduğu belirlendi. Altun'un, DEAŞ tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirdiği ve Türkiye'den Afganistan-Pakistan bölgesine örgüt mensubu aktarımında aktif rol oynadığı tespit edildi. Bahadır'ın, 2026 yılının başında yakalanan ve DEAŞ'ın medya biriminde faaliyet gösteren Abu Ubeyde/Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı ile de Afganistan-Pakistan bölgesinde birlikte hareket ettiği belirlendi. MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları engellenirken, örgütün eleman kazanma faaliyetleri deşifre edildi ve faaliyet planları ele geçirildi.