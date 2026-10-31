Sarıgül soruşturmasında 2 tutuklama: Gençleri toplayan muhtar tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki skandalın boyutu büyümeye devam ediyor. Sarıgül'ün başkanlık döneminde çalışan eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Caner D. de itirafçı olarak kendisinin de Sarıgül tarafından istismara uğradığını anlatmıştı.

CİNSEL SALDIRI SUÇU EKLENDİ

Mustafa Sarıgül hakkında "cinsel saldırı" suçu eklenirken, itirafçı beyanlarının ardından savcılık; lise kamplarından sorumlu Abdülkadir S., Sarıgül'ün 2 yakın koruması, Ankara'daki erkek berberi, lise öğrencisiyken istismara uğradığı belirtilen abla-kardeş ile görüntüleri çekilen temizlikçinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 8'i gözaltına alınmıştı.

2 TUTUKLAMA

8 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Zülfü Sümer ve dönemin aynı zamanlık gençlik kampından sorumlu muhtarı Abdulkadir Sezgin tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SARIGÜL İLE ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GETİREN İSİM

Eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Caner D., savcılık ifadesinde lise öğrencilerinin "liderlik kampları" adı altında Mustafa Sarıgül'le tanıştırıldığını ve bu aracılığı yapan kişinin dönemin muhtafı ve lise kamplarından sorumlu olan Abdulkadir Sezgin olduğunu itiraf etmişti. İddiaya göre Sezgin, gençlere Sarıgül'e söylemeleri için marş öğretmiş, Sarıgül ise öğrencilere "Sen lidersin, cumhurbaşkanı olacaksın" diyerek heyecan yaratılıyordu.

TUTUKLU SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Soruşturmanın ilk aşamasında 15 şüpheli tutuklanırken, ilerleyen süreçte Emir Sarıgül de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı'nın ardından Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile iş insanları Ramazan Argün ve İbrahim Avcı da tutuklandı. Son olarak Zülfü Sümer ve Albdulkadir Sezgin'in tutuklanmasıyla sayı 24'e yükseldi.