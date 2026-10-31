SON DAKİKA I Dolmabahçe’de kritik Ukrayna zirvesi! Başkan Erdoğan: Barış için her türlü gayrete hazırız

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçen iki lider ortak basın toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Ukrayna'daki barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık. Savaşın özellikle Amerikan Başkanı Trump'ın da çabalarıyla diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik girişimi memnuniyetle karşılıyoruz.

Bugün geldiğimiz noktada da adil bir barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.

Savaşın başından bu yana Karadeniz'de güvenlik ve istikrar için aktif rol üstleniyoruz. Sivil gemilere yönelik saldırıların ve Karadeniz'de tırmanmayı artıracak adımların hiç kimseye fayda sağlamayacağı açıktır. Çatışmaların Karadeniz'e sıçradığına şahit oluyoruz. Sivil gemilere yönelik saldırıların hiç kimseye faydası yoktur. Bu saldırılar kabul edilemez. Sivil gemilere yönelik saldırıların ve Karadeniz'de tırmanmayı artıracak adımların hiç kimseye fayda sağlamayacağı açıktır. Bu konuda tüm tarafları sorumlu hareket etmeye davet ediyoruz.

Taraflarla görüşmemizi sürdüreceğiz. Ukrayna'da kalıcı barış için mutabakata varmalıyız. Bu konuyu Rusya ile de görüşerek süreci ilerletmek istiyoruz.

Zorlu savaş koşullarına rağmen Ukrayna'yı terk etmeyen şirketlerimizin Ukrayna'nın yeniden imarına da inşallah önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

ZELENSKİ: "TÜRKİYE ADIMLARI DESTEKLİYOR"

Ortak basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadeniz Tahıl Koridoru üzerinde çalışmak konusunda mutabık kaldık. Türkiye, Karadeniz'de güvenli seyrüseferi, normal yaşam koşulları sağlayabilecek adımları destekliyor."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör