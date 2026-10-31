SON DAKİKA I Dolmabahçe'de kritik zirve: Başkan Erdoğan, Zelenski ile ortak basın toplantısında konuşacak
Son Dakika Haberleri... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. İki lider Dolmabahçe'de gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşacak.
Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
İki lider görüşmenin ardından birazdan ortak basın toplantısında konuşacak.
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