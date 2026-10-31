Türk dünyasının mazisi de istikbali de ortaktır

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'nde konuştu: Dün ve bugün verdiğimiz aile fotoğrafı, hem geçmişimize duyduğumuz sadakatin hem de ortak geleceğimizi birlikte inşa etme irademizin sembolü olmuştur. Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz.

Türkiye olarak teşkilatımızın dönem başkanlığını devralıyoruz. Dönem başkanlığımızda teşkilatımızın bugüne kadar oluşturduğu kurumsal birikimi daha somut kazanımlara tahvil etmeyi hedefliyoruz.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan ile yürüttüğü temasları destekliyorum. Barış ve istikrarın hâkim olduğu bir Güney Kafkasya, bölge ülkeleriyle Türk dünyasına önemli fırsatlar sunacaktır.

FİLİSTİN İÇİN ÇABA GÖSTERMELİYİZ

Kanayan yaramız olan Filistin meselesinin adil çözümü için Türk devletleri olarak daha fazla çaba göstermeliyiz. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve yeniden imar çalışmalarının bir an evvel başlatılması için gerekli katkıyı sağlamalıyız. 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesine destek vermeyi sürdürmeliyiz. Mazimiz gibi istikbalimiz, sıkıntılarımız gibi başarılarımız da ortaktır. Her bir üyemizin milli hassasiyetlerini gözeterek kazan-kazan anlayışıyla ortak çıkarlarımızı büyütmeye gayret etmeliyiz.

EKONOMİK BÜTÜNLEŞME ÖNCELİĞİMİZ

Başkan Erdoğan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkmenistan ve Macaristan'da aynı gün yayınlanan "Türk Dünyası Yüzyılı: Dayanışmadan Bütünleşmeye" başlıklı makalesinde "Uluslararası sistemin adalet ve güveni tesis etmekte zorlandığı, savaşların ve krizlerin geniş coğrafyaları etkilediği bir dönemde Türk devletlerinin dayanışması stratejik bir zaruret haline gelmiştir. Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesi, teşkilatımızın önümüzdeki dönemde üzerinde hassasiyetle durması gereken önceliklerin başında geliyor. Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru, bu bakımdan tarihi bir fırsat sunuyor. 21'inci yüzyılın 'Türk Dünyası Yüzyılı' olacağına yürekten inanıyorum.

DEDE KORKUT DUASIYLA KAPATTI

Erdoğan, zirveyi Dede Korkut'un "Kara dağların yıkılmasın, gölgelice büyük ağacın kesilmesin, taşkın akan görklü suyun kurumasın, koşar iken ak-boz atın sendelemesin, vuruştuğunda kara çelik öz kılıcın çentilmesin, ak sakallı babanın yeri cennet olsun, ak bürçekli ananın yeri cennet olsun, ahir sonu arı imandan ayırmasın, kadir Mevlam seni namerde muhtaç eylemesin" duasıyla kapattı.

KKTC'NİN YANINDAYIZ

Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la görüşmesinde Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin korunmadığı hiçbir sürecin Kıbrıs'ta kalıcı çözümün anahtarı olamayacağını, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

COP31 DAVETİ

Erdoğan, Türkmenistan lideri Serdar Berdimuhammedov ile ikili görüşme yaptı. Görüşmelerde Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkmenistan Lideri Berdimuhammedov'u Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA

Başkan Erdoğan, önceki akşamki resepsiyonda Türk Dünyası Âli Nişanı'nı takdim ettiği Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'la dün de ikili görüşme yaptı. Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kırgızistan'ın ticaret ve yatırımlar alanındaki potansiyelini harekete geçirecek adımlar atmanın gerekliliğini belirtirken, savunma sanayii, enerji gibi alanlarda işbirliğini ileriye taşımanın önemini ifade ederek Türkiye ile Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda dayanışmasını kuvvetlendirmesinin iki ülkeye de fayda sağlayacağını vurguladı.

LİDERLERDEN ÖVGÜ: TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜÇ

Zirveye katılan liderler, hitaplarında Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü yağdırdı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov "Türkiye, Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası arenadaki itibarını artırıyor" derken Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev "Türkiye inanılmaz bir uluslararası prestije sahip bir ülke. Erdoğan'ın güçlü politikaları sayesinde, Türkiye bölgesel ve küresel güce sahip bir ülke haline geldi" ifadelerini kullandı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev "Bütün gücümüzü Türk dayanışması için seferber etmeye hazırız" derken Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Erdoğan'a daveti ve konukseverliği için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da "Gösterilen misafirperverlik ve zirvenin üst düzeyde düzenlenmesi dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA BİLDİRİSi KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRECEK

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi'nin ardından yayımlanan 163 maddelik Ankara Bildirisi'nin öne çıkan maddeleri:

Türkiye'nin ev sahipliğinde TDT Savunma Sanayii Koleji programı kurulacak.

TDT üye devletlerinin vatandaşlarına uluslararası havalimanlarında özel yolcu şeritleri oluşturulacak.

Ortak Türk alfabesi yaygınlaştırılacak. Bu alfabeyle yazılan eserler yayımlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin "Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı" kurulacak.

Aile korunup güçlendirilecek. TDT Aile ve Kadın Konseyi kurulacak.

TDT bayrağı altında geliştirilen 12U "TDT-SAT" Küp Uydusu'nun üretimi tamamlanacak.

Külterel değişim ve turizmi canlandırmak için Ortak Müze Kart projesi hayata geçirilecek

Dijital entegrasyon, inovasyon ekosistemleri, yapay zekâ ve veri odaklı işbirliği için "Dijital Türk Dünyası" konsepti taslağına son hâli verilecek.

Futbolcular "yabancı olmayan futbolcu" statüsünde kabul edilecek. Milli takımlar arasında "Türk Kupası" turnuvası düzenlenecek

Türk Adli Bilim Ağına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalanması önemli. Adalet hizmetlerinin dijitalleştirilmesi ile adli yardımlaşma geliştirilecek.

KIBRIS'A ÖZEL PARANTEZ: Kıbrıs Türk halkının hakları güvenceye alınmalı.

GAZZE: Acil ateşkes, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli kalıcı çözüm çağrısı yinelendi.