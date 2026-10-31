Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İstanbul’a geldi: Başkan Erdoğan ile Dolmabahçe’de görüşme

Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ekibimizle İstanbul'a indik. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmelerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güvenliğini güçlendirmek, Türkiye ile ikili ortaklığı pekiştirmek ve somut diplomatik fırsatlar üzerinde çalıştıklarını kaydeden Zelenskiy, Karadeniz'deki deniz taşımacılığıyla ilgili önemli konuların bulunduğunu kaydetti.

Zelenskiy, İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir görüşmenin planlandığını belirterek, Ukrayna'nın yanında duran herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan ve Zelenskiy arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını bildirmişti.