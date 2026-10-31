Zelenski Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Balat’ta bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret etti.

Zelenski Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret etti
DHA
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Balat'ta bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile yaklaşık bir saat süren görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Zelenski ve Patrik Bartholomeos, kameraların karşısına geçerek basın mensuplarına görüntü verdi.

Ukrayna lideri, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında patrikhaneden ayrıldı.

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