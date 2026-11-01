Adil barışın kaybedeni olmaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. İki lider Dolmabahçe'de gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Ukrayna'daki savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldıklarını belirterek şunları söyledi: "Ukrayna'da çatışmalar hız kesmeden devam ederken, savaşın yol açtığı kayıplar ve yıkım maalesef her geçen gün artıyor. Kendisiyle bugünkü görüşmelerimizde, Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık. Savaşın, özellikle Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da çabalarıyla diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik girişimlerin yeniden hız kazanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Esasen, Ukrayna ve Rusya arasında ev sahipliği yaptığımız müzakereler, diplomasi yoluyla somut sonuçlar alınabileceğini göstermişti. Bugün geldiğimiz noktada da adil bir barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.

AKTİF ÇABA GÖSTERİYORUZ: Savaşın başından bu yana Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın muhafazası için aktif çaba gösteriyoruz. Ancak son dönemde yaşanan tırmanmaya paralel olarak çatışmaların Karadeniz'e sıçradığına şahit oluyoruz. Sivil gemilere yönelik saldırıların ve Karadeniz'de tırmanmayı artıracak adımların hiç kimseye fayda sağlamayacağı açıktır. Bu saldırıları kimden gelirse gelsin ve gerekçesi ne olursa olsun hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini yeniden tesis etmek amacıyla taraflarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

RUSYA İLE GÖRÜŞME: Mutabakata varılmasının Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabalara da ivme kazandıracağına inanıyorum. Bu konuyu Rusya ile de görüşerek özellikle süreci ilerletmeyi hedefliyoruz. Ülkelerimiz arasında 2022'de imzalanan ve 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren Serbest Ticaret anlaşması bizi 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bir adım daha yaklaştırmıştır. Zorlu savaş koşullarına rağmen Ukrayna'yı terk etmeyen şirketlerimizin, Ukrayna'nın yeniden imarına da önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.



TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün Sayın Erdoğan ile son derece önemli ve verimli görüşmeler yaptık. Öncelikle Türkiye'ye, Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tahıl koridoru konusunda mutabık kaldık ve bu alandaki işbirliğimizi sürdürme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyduk."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör