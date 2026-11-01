Bakan Bolat, Gine Sanayi ve Ticaret Bakanı Aboubacar Kourouma ile görüştü!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gine Sanayi ve Ticaret Bakanı Aboubacar Kourouma ile görüştü. Kourouma ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 500 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atabileceğimiz adımları değerlendirdik” ifadelerine yer verdi.
Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İSEDAK 42. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle Gine Sanayi ve Ticaret Bakanı Aboubacar Kourouma ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bakan Bolat, paylaşımında, "Görüşmemizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 500 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atabileceğimiz adımları değerlendirdik.
Bu kapsamda, Gine'de son dönemde enerji ve altyapı alanlarında artan Türk yatırımlarının önemini vurguladık. Simandou 2040 Programı çerçevesinde Türk iş insanlarımızın üstlenebilecekleri projeler üzerinde durduk. Yatırımcılarımızın karşılaştıkları sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını teminen temas kişilerini belirledik." ifadelerini kullandı.