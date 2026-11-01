Bakan Bolat, Gine Sanayi ve Ticaret Bakanı Aboubacar Kourouma ile görüştü!

Standartlar ve KOBİ'ler alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli temasların kurulması ve ticaret ve yatırım odaklı çalışmaları yürütmek üzere Bakanlıklar arasında platform oluşturulması gibi hususlarda mutabık kaldıklarına dikkati çeken Bolat, önümüzdeki dönemde de bu anlayışla çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

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