Başkan Erdoğan Güney Kore’ye gitti

4 Kasım'a kadar sürecek ziyaret kapsamında Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklık, ticaret, yatırım ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğinin ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın Güney Kore temaslarında, iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme gelmesi öngörülüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör