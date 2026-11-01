Başkan Erdoğan Güney Kore’ye gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere saat 20.30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Güney Kore’ye hareket etti.

Başkan Erdoğan Güney Kore’ye gitti
Muhammed UZUN
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4 Kasım'a kadar sürecek ziyaret kapsamında Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklık, ticaret, yatırım ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğinin ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın Güney Kore temaslarında, iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme gelmesi öngörülüyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GÜNEY KORE #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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