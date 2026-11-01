Belediye başkanı, eşi ve yardımcısı tutuklandı

Belediye başkanı, eşi ve yardımcısı tutuklandı
Ceyhan TORLAK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Yeni Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdai Tirit ve Mali Hizmetler Müdürü Yurdagül Okkacı tutuklandı. Öte yandan, Başkan Şeniz Doğan'ın savcılıkta 40 sayfa ifade verdiği öğrenildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý