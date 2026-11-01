Belediye başkanı, eşi ve yardımcısı tutuklandı
Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Yeni Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdai Tirit ve Mali Hizmetler Müdürü Yurdagül Okkacı tutuklandı. Öte yandan, Başkan Şeniz Doğan'ın savcılıkta 40 sayfa ifade verdiği öğrenildi.
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