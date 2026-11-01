Emine Erdoğan’a Aile ve Kadın Konseyi teşekkürü

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında kuruluş çalışmaları başlatılan Aile ve Kadın Konseyi için Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman destek verdi. Konseyi himaye etmesi planlanan ve devlet başkanlarının eşlerinden oluşacak Yüksek Onur Kurulu önceki gün Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde bir araya gelerek, "Dayanışmadan Kurumsal İşbirliğine: Türk Dünyasında Aile ve Kadın" başlıklı istişare mahiyetindeki TDT Aile ve Kadın Konseyi 1. Yüksek Onur Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Mirziyoyeva, "Muhterem Emine Hanımefendi'nin Yüksek Onur Konseyi kurulmasına ilişkin girişimini destekliyoruz" dedi.

Caparova da Emine Erdoğan'a kadınları ilgilendiren konuları gündeme taşıdığı için teşekkür etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman ise "Türk dünyası için birlikte çalışabileceğimize inanıyorum" diye konuştu. Öte yandan Emine Erdoğan sosyal medya mesajında "Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'yle belirlenen yol haritasının, dayanışmayı derinleştiren, kültürel bağları yaşatan ve insanı merkeze alan çalışmalara güç vermesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör