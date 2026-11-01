Kasası itirafçı oldu: Sarıgül, paraları İsviçre’ye taşıdı
Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında Emir Sarıgül'ün kasası Cihan Tunç itirafçı oldu. Emir Sarıgül'ü 25 yıldır tanıdığını belirten Tunç, Altınbaş ailesinin faktoring şirketi üzerinden yurtdışına para aktarıldığını söyledi. Mustafa ve Emir Sarıgül'ün İsviçre vatandaşı İlhami Kaymak ile göstermelik senetler düzenleyerek Altınbaşlar aracılığıyla paraları İsviçre'ye kaçırdıklarını anlattı. Fatoş Altınbaş'ın Kapalıçarşı'dan aldığı altın ve pırlantaları özel jetle yurtdışına çıkardığını iddia eden Tunç, havalimanında aranmadan geçtiklerini aktardı. Ayrıca Ali Altınbaş'a ait 30 milyon dolarlık yalının Emir Sarıgül'e devredildiğini beyan etti. Yeni Parti'nin kuruluş sürecine ilişkin de beyanda bulunan Tunç, "Mustafa Sarıgül, Emir Sarıgül'e 'Otobüsü alalım. Ses sistemini yaptıralım. Vekilliği garantileyelim' şeklinde söylemde bulunmuş. Bunu da bana Emir söyledi" dedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Zülfü Sümer ve dönemin muhtarı aynı zamanla gençlik kamplarından sorumlu Abdulkadir Sezgin tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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