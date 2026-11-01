Rüşvet vermedi 6 kez mühürlendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet" soruşturmasında adliyeye sevk edilen 63 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Aralarında Bakırköy Belediye Başkan Yardımcıları Ali Rıza Akyüz, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın kardeşi Abdülhamit Pehlivan ve belediye bürokratlarının bulunduğu 39 kişi tutuklandı.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in de aralarında olduğu 18 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada, Yeşilköy'de 2024 yılında işletme kiralayan kuaför Rıdvan Bayar'dan ruhsat karşılığında 200 bin dolar rüşvet istendiği iddiası öne çıktı.

Rıdvan B., zabıtanın yönlendirmesiyle görüştüğü Meclis Üyesi Erkan Gül'ün, başkanlık makamı adına para talep ettiğini savcılığa anlattı. Ödeme yapmayı reddetmesi üzerine işletmesinin 6 kez mühürlendiğini belirten esnaf, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Rıdvan Bayar, Belediye Başkanı Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir ile Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan'ın da işyerine geldiğini, Özdemir'in 200 bin dolarlık talebi 150 bin dolara indirmeye çalıştığını iddia etti. İşletme ruhsatını ancak 2026'da Teftiş Kurulu müdahalesiyle alabildiğini belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör