Sarıgül soruşturmasında çarpıcı ifade! Çocukluk kamplarından evdeki buluşmalara

Mustafa Sarıgül hakkında kara para aklama ve cinsel saldırı iddialarıyla yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Müge B., Sarıgül ile çocukluk yıllarında başlayan tanışıklığını, gençlik kamplarında yaşadıklarını ve Sarıgül’ün evinde bulunduğu sırada yaşandığını öne sürdüğü olayları anlattı. Müge B., ifadesinde çocukluk döneminden itibaren yaşandığını iddia ettiği olaylara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarıgül soruşturmasında çarpıcı ifade! Çocukluk kamplarından evdeki buluşmalara
Yunus Emre KAVAK
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Mustafa Sarıgül ile çocukluk yıllarında tanıştığını belirten Müge B., ifadesinde şu sözleri kullandı: "Mustafa Sarıgül isimli kişiyi İlköğretim okuluna giderken tanıdım, Söz konusu dönemde 7-8 yaşlarındaydım. O dönem Şişli Belediyesinin düzenlemiş olduğu gençlik kampları oluyordu. Bu gençlik kamplarına iki kez katıldığımı hatırlıyorum. O dönem Beşir Ö. D.'de bu kamplara katılırdı, hatta şu anki eşi Başak D. da bu kamplara katılırdı." Kamplarda liderlik eğitimi verildiğini ve kendilerine marşlar ezberletildiğini söyleyen Müge B., "'Ben kararımı verdim, lider olmaya geldim, ülkeme hizmet için Sarıgül'e söz verdim, ben lider olacağım' şeklinde ezber yapardık. Mustafa Sarıgül ile tanışacağız diye çocuk olduğumuz için heyecanlanırdık. Ben ve ablam bu şekilde liderlik kampında birçok kişiyle tanıştık" dedi.

Sarıgül soruşturmasında çarpıcı ifade! Çocukluk kamplarından evdeki buluşmalara

"GÖĞSÜMÜZÜN YANINI, BEL BOŞLUĞUMUZU, BACAĞIMIZI SIKARDI"

Lise yıllarında da belediyeye gitmeye devam ettiklerini anlatan Müge B., Sarıgül ile fotoğraf çekimleri sırasında yaşandığını iddia ettiği olayları şöyle anlattı: "Lise 1 ve Lise 2'de okuldan çıktıktan sonra Şişli Belediyesine gider, orada belediye çalışanlarıyla görüşürdük. Liderlik kampında ve belediyede Mustafa Sarıgül'ü gördüğümüzde kendisi bize yanına çağırırdı, fotoğraf çekilmek isterdi. Mustafa Sarıgül fotoğraf çekilirken elini göğüs bölgemize taraf götürür, sıkıca sıkardı. Bazen canımızın yandığı da oluyordu. Hatta belimizden tutarak fotoğraf çekinmek için poz verirdi." O dönem çocuk oldukları için bu davranışların amacını anlayamadıklarını öne süren Müge B., "Ancak göğsümüzün yanını, bel boşluğumuzu, bacağımızı sıktığını net olarak hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

Sarıgül soruşturmasında çarpıcı ifade! Çocukluk kamplarından evdeki buluşmalara

"KULAĞIMA 'GÖKÇEN'İ ÖPER MİSİN?' DİYE FISILDADI"

2021-2022 yıllarında Sarıgül'ün Ulus'taki Platin Sitesi'nde bulunan evine gittiklerini anlatan Müge B., burada yaşandığını iddia ettiği olayı şu sözlerle aktardı: "Evinde Beşir Ö. D., ablam, ben, Mustafa Sarıgül ve temizlik görevlisi olan Cennet isimli kişi vardı. Mustafa Sarıgül yanımızda viski içip kırmızı kapya biber yiyordu. Bir vakitten sonra beni yanına çağırıp kulağıma 'Gökçen'i öper misin?' şeklinde fısıldadı." Söz konusu olayın devamını da anlatan Müge B., "Daha sonradan bir anda gömleğini çıkartıp, Beşir Ö. D.'yi odaya alarak gittiler. Beşir Ö. D. bir süre sonra gelip 'Başkan uyudu, sizi eve bırakacağım' dedi. Beşir Ö.'yü de liderlik kampından küçüklükten tanırız" dedi.

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Sarıgül soruşturmasında çarpıcı ifade! Çocukluk kamplarından evdeki buluşmalara

ÇALIŞMA ODASINDA YAŞANDIĞINI İDDİA ETTİĞİ OLAYI ANLATTI

Yaklaşık 19-20 yaşlarında olduğu dönemde yeniden Sarıgül'ün evine gittiğini belirten Müge B., bu kez evdeki yemek sırasında yaşandığını öne sürdüğü olayı da ifadesine taşıdı: "Evinde yemek yiyorduk, masada yaklaşık 8-10 kişi vardı. Masanın başında Mustafa Sarıgül oturuyordu, yanında ise 35-40 yaşlarında sarı saçlı bir kadın vardı. Yemek esnasında Mustafa Sarıgül'ün masadan kalkarak kadın ile beraber çalışma odasına gittiğini hatırlıyorum." Çalışma odasının buzlu camlarla kaplı olduğunu belirten Müge B., "Mustafa Sarıgül burada kadın ile birliktelik yaşadılar, camın arkasından bu sahneyi net olarak hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

15 BİN LİRALIK PARA TRANSFERİNİ DE ANLATTI

Müge B., ifadesinde hesabına yapılan 15 bin liralık para transferine ilişkin de açıklamada bulundu. Mustafa Sarıgül'ün muhasebecisi olduğunu belirttiği Volkan A. tarafından gönderilen paranın nedenini anlatan Müge B., "Hesabıma Mustafa Sarıgül'ün muhasebecisi olan Volkan A. tarafından 15.000 TL para geldi. Yaklaşık olarak 3-4 sene önce harçlık olarak bu parayı bana göndermişti" dedi. Sarıgül ile son iletişimine ilişkin ise "Mustafa Sarıgül ile de en son 1 ay önce telefonumdan yazışma gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMADA İKİ TUTUKLAMA DAHA

Öte yandan, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin K., oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 29 Ekim'de gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

#ŞİŞLİ #MUSTAFA SARIGÜL

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