Sarıgül soruşturmasında çarpıcı ifade! Çocukluk kamplarından evdeki buluşmalara
Mustafa Sarıgül hakkında kara para aklama ve cinsel saldırı iddialarıyla yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Müge B., Sarıgül ile çocukluk yıllarında başlayan tanışıklığını, gençlik kamplarında yaşadıklarını ve Sarıgül’ün evinde bulunduğu sırada yaşandığını öne sürdüğü olayları anlattı. Müge B., ifadesinde çocukluk döneminden itibaren yaşandığını iddia ettiği olaylara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mustafa Sarıgül ile çocukluk yıllarında tanıştığını belirten Müge B., ifadesinde şu sözleri kullandı: "Mustafa Sarıgül isimli kişiyi İlköğretim okuluna giderken tanıdım, Söz konusu dönemde 7-8 yaşlarındaydım. O dönem Şişli Belediyesinin düzenlemiş olduğu gençlik kampları oluyordu. Bu gençlik kamplarına iki kez katıldığımı hatırlıyorum. O dönem Beşir Ö. D.'de bu kamplara katılırdı, hatta şu anki eşi Başak D. da bu kamplara katılırdı." Kamplarda liderlik eğitimi verildiğini ve kendilerine marşlar ezberletildiğini söyleyen Müge B., "'Ben kararımı verdim, lider olmaya geldim, ülkeme hizmet için Sarıgül'e söz verdim, ben lider olacağım' şeklinde ezber yapardık. Mustafa Sarıgül ile tanışacağız diye çocuk olduğumuz için heyecanlanırdık. Ben ve ablam bu şekilde liderlik kampında birçok kişiyle tanıştık" dedi.
"GÖĞSÜMÜZÜN YANINI, BEL BOŞLUĞUMUZU, BACAĞIMIZI SIKARDI"
Lise yıllarında da belediyeye gitmeye devam ettiklerini anlatan Müge B., Sarıgül ile fotoğraf çekimleri sırasında yaşandığını iddia ettiği olayları şöyle anlattı: "Lise 1 ve Lise 2'de okuldan çıktıktan sonra Şişli Belediyesine gider, orada belediye çalışanlarıyla görüşürdük. Liderlik kampında ve belediyede Mustafa Sarıgül'ü gördüğümüzde kendisi bize yanına çağırırdı, fotoğraf çekilmek isterdi. Mustafa Sarıgül fotoğraf çekilirken elini göğüs bölgemize taraf götürür, sıkıca sıkardı. Bazen canımızın yandığı da oluyordu. Hatta belimizden tutarak fotoğraf çekinmek için poz verirdi." O dönem çocuk oldukları için bu davranışların amacını anlayamadıklarını öne süren Müge B., "Ancak göğsümüzün yanını, bel boşluğumuzu, bacağımızı sıktığını net olarak hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.
"KULAĞIMA 'GÖKÇEN'İ ÖPER MİSİN?' DİYE FISILDADI"
2021-2022 yıllarında Sarıgül'ün Ulus'taki Platin Sitesi'nde bulunan evine gittiklerini anlatan Müge B., burada yaşandığını iddia ettiği olayı şu sözlerle aktardı: "Evinde Beşir Ö. D., ablam, ben, Mustafa Sarıgül ve temizlik görevlisi olan Cennet isimli kişi vardı. Mustafa Sarıgül yanımızda viski içip kırmızı kapya biber yiyordu. Bir vakitten sonra beni yanına çağırıp kulağıma 'Gökçen'i öper misin?' şeklinde fısıldadı." Söz konusu olayın devamını da anlatan Müge B., "Daha sonradan bir anda gömleğini çıkartıp, Beşir Ö. D.'yi odaya alarak gittiler. Beşir Ö. D. bir süre sonra gelip 'Başkan uyudu, sizi eve bırakacağım' dedi. Beşir Ö.'yü de liderlik kampından küçüklükten tanırız" dedi.