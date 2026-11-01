Sarıgül soruşturmasında çarpıcı ifade! Çocukluk kamplarından evdeki buluşmalara

ÇALIŞMA ODASINDA YAŞANDIĞINI İDDİA ETTİĞİ OLAYI ANLATTI

Yaklaşık 19-20 yaşlarında olduğu dönemde yeniden Sarıgül'ün evine gittiğini belirten Müge B., bu kez evdeki yemek sırasında yaşandığını öne sürdüğü olayı da ifadesine taşıdı: "Evinde yemek yiyorduk, masada yaklaşık 8-10 kişi vardı. Masanın başında Mustafa Sarıgül oturuyordu, yanında ise 35-40 yaşlarında sarı saçlı bir kadın vardı. Yemek esnasında Mustafa Sarıgül'ün masadan kalkarak kadın ile beraber çalışma odasına gittiğini hatırlıyorum." Çalışma odasının buzlu camlarla kaplı olduğunu belirten Müge B., "Mustafa Sarıgül burada kadın ile birliktelik yaşadılar, camın arkasından bu sahneyi net olarak hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

15 BİN LİRALIK PARA TRANSFERİNİ DE ANLATTI

Müge B., ifadesinde hesabına yapılan 15 bin liralık para transferine ilişkin de açıklamada bulundu. Mustafa Sarıgül'ün muhasebecisi olduğunu belirttiği Volkan A. tarafından gönderilen paranın nedenini anlatan Müge B., "Hesabıma Mustafa Sarıgül'ün muhasebecisi olan Volkan A. tarafından 15.000 TL para geldi. Yaklaşık olarak 3-4 sene önce harçlık olarak bu parayı bana göndermişti" dedi. Sarıgül ile son iletişimine ilişkin ise "Mustafa Sarıgül ile de en son 1 ay önce telefonumdan yazışma gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMADA İKİ TUTUKLAMA DAHA

Öte yandan, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin K., oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 29 Ekim'de gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.