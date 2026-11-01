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SON DAKİKA! CHP’de ‘özel’ temizlik! İnternet sitesinden tüm açıklamaları silindi

SON DAKİKA! CHP’de ‘özel’ temizlik! İnternet sitesinden tüm açıklamaları silindi

Son dakika haberleri...CHP’deki “arınma” süreci kapsamında bu kez farklı bir adım atıldı. Partinin resmi internet sitesinden Özgür Özel’in genel başkanlık dönemine ait tüm haberler, basın açıklamaları ve TBMM konuşmaları kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 16:23 Son Güncelleme: 01 Kasım 2026 16:36

CHP-Yeni Parti hattındaki siyasi sürtüşmede dün dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Yeni bir hamle daha yapan CHP yönetimi, Özgür Özel'in genel başkan olduğu 2023-2026 yıllarına ait tüm haberleri, basın açıklamalarını ve TBMM konuşmalarını resmi internet sitesinden temizledi.

Buna ek olarak Özel'in miting ve TV konuşmalarının dahi chp.org.tr adresli siteden kaldırıldığı görüldü.