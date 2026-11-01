SON DAKİKA! CHP’de ‘özel’ temizlik! İnternet sitesinden tüm açıklamaları silindi

Son dakika haberleri...CHP’deki “arınma” süreci kapsamında bu kez farklı bir adım atıldı. Partinin resmi internet sitesinden Özgür Özel’in genel başkanlık dönemine ait tüm haberler, basın açıklamaları ve TBMM konuşmaları kaldırıldı.

SON DAKİKA! CHP’de ‘özel’ temizlik! İnternet sitesinden tüm açıklamaları silindi
MURATHAN YILDIRIM
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CHP-Yeni Parti hattındaki siyasi sürtüşmede dün dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Yeni bir hamle daha yapan CHP yönetimi, Özgür Özel'in genel başkan olduğu 2023-2026 yıllarına ait tüm haberleri, basın açıklamalarını ve TBMM konuşmalarını resmi internet sitesinden temizledi.

SON DAKİKA! CHP’de ‘özel’ temizlik! İnternet sitesinden tüm açıklamaları silindi

Buna ek olarak Özel'in miting ve TV konuşmalarının dahi chp.org.tr adresli siteden kaldırıldığı görüldü.

SON DAKİKA! CHP’de ‘özel’ temizlik! İnternet sitesinden tüm açıklamaları silindi

KURMAYLAR DA SİLİNDİ

Temizlik işlemi sadece Özgür Özel ile sınırlı kalmadı. Söz konusu 3 yıllık süre zarfında Özel'in kurmaylarının yaptığı tüm açıklamalar ve basın toplantıları da internet sitesinden silindi.

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SON DAKİKA! CHP’de ‘özel’ temizlik! İnternet sitesinden tüm açıklamaları silindi

"HER ŞEY YOK SAYILACAK"

Mutlak butlan davasında Yargıtay aşamasının tamamlanmasının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP Genel Merkezi'ndeki son resimlerinin indirileceği de öne sürülmüştü.

SON DAKİKA! CHP’de ‘özel’ temizlik! İnternet sitesinden tüm açıklamaları silindi

Geçen hafta yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı da doğrulayan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Mahkeme kararı kesinleştiğinde tabii ki Özgür Özel ve o dönemki yönetimi yok hükmünde sayılmış oluyor.

SON DAKİKA! CHP’de ‘özel’ temizlik! İnternet sitesinden tüm açıklamaları silindi

Bu durum karşısında buradaki tüm iş ve eylemler de yok sayılacaktır. İnternet sayfası, buradaki düzenlemeler, çalışmalar, partinin materyalleri... Bunların tamamı yok sayılacaktır" bilgisini paylaşmıştı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#ÖZGÜR ÖZEL #CHP GENEL MERKEZİ #YENİ PARTİ

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