Tıbbi cihazda yerli dönem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde konuştu:

Hekimlerden hastabakıcılara, hemşirelerden teknisyenlere kadar milletin kaliteli sağlık hizmetine erişmesi için gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık ordumuza teşekkür ediyorum.

Hamdolsun bugün bilim insanlarımız nitelikli, deyim yerindeyse çığır açan işlere imza atmayı sürdürüyor. Bugün diğer alanlar gibi tıpta da devrim niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Özellikle yapay zekâ ve dijital teknolojilerin devreye girmesiyle araştırma-geliştirme çalışmalarından üretim metotlarına sürecin her aşamasında önemli kazanımlar elde ediliyor. Burada odaklanmamız gereken bu yeniliklere adapte olabilmenin ötesinde akışa yön verebilmektir. Bizler devlet ve hükümet olarak 24 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Yatırımlarımızla, desteklerimizle, teşviklerimizle sağlık altyapımızı güçlendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bilhassa sağlıkta yerli üretim modeliyle tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızı dışarıdan almak yerine artık biz üretiyoruz.

Batman'da kendi imkânlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem hastanelerimizde kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ASELSAN işbirliğiyle geliştirdiği otomatik şok cihazlarımızı 16 ülkeye gönderiyor, mobil dijital röntgen cihazlarımızı kamu hastanelerimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Dünyada çok az ülkenin üretebildiği kalp-akciğer makinesini tamamen özkaynaklarımızla geliştirdik ve kullanıma sunduk. İleri teknolojiyle donatılan yapay zekâ destekli yerli yoğun bakım monitörlerimizi kliniklerimizde kullanmaya başladık. Kanserle mücadelede kişiselleştirilmiş tedavinin zirvesi olan CAR-T hücre tedavileri ve üretim teknolojisini kendi mühendislik kabiliyetlerimizle üretip başarıyla uyguluyoruz. Şimdi hedefimiz kendi ultrason cihazımızı geliştirmek. İnşallah önümüzdeki iki senenin sonunda en az yüzde 71 yerlilik oranına sahip, yıllık 700 ultrason cihazı üreteceğiz. Tıbbi cihaz tedarikinde de yerli ürünlere artık daha fazla ağırlık veriyoruz. Son bir yılda kamu alımlarındaki yerlilik oranını 7 puan artırdık. Bütün bunları birer başlangıç olarak görüyoruz. Çok daha güzel, çok daha verimli işler yapacağız.



SAĞLIKTA ZİRVEYE OYNUYORUZ

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda planlanan ve "Üreten Sağlık" yaklaşımını merkeze alan 12. Kurultay'ı yeni yol haritalarının değerlendirilmesi noktasında son derece stratejik bir buluşma olarak görüyorum. Savunma sanayiinde nasıl destan yazdıysak aynı başarıları sağlık sektöründe de elde edeceğiz. Bu süreçte varsa eksiklerimiz gidereceğiz. Şayet varsa ihmallerimiz telafi edeceğiz. Sizlerin de güçlü desteğiyle sağlıkta zirveye oynamayı sürdüreceğiz.



İŞTE AZIZ SANCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ

TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü: BioNTech SE kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci. TÜSEB Teşvik Ödülleri: Doç. Dr. Fatih Kar, Dr. Öğr. Üyesi Aktan Alpsoy ve Dr. Öğr. Üyesi Aktan Alpsoy. TÜSEB Türk Dünyası Sağlık ve Bilim Onur Beratı: Doç. Dr. Şahin Hanalioğlu. TÜSEB Türk Dünyası Sağlık ve Bilim Onur Beratı: Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Damirbek Osmonov ve Doç. Dr. Ferit Kasımzade TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülleri: Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yerlika İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. TÜSEB Özel Hizmet Ödülleri: Prof. Dr. Serap Aykut Aka, Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Prof. Dr. Utkan Demirci, Dr. Ejder Sözen ve Dr. Şükran Yılmaz. TÜSEB Hizmet Ödülü: Prof. Dr. Enis Barış.



HEDEFİNİZİ YÜKSEK TUTUN

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında düzenlenen "Gençlerle Buluşma" etkinliğinde konuştu. Genç bilim insanlarına seslenerek, "'Hangi alanda çalışayım?' diye sorular soruyorsunuz. Ne yaptığınızdan ziyade nasıl ve hangi düsturla yaptığınız daha önemli. Teknolojik gelişmelerde geleceği öngörerek hareket edilmeli. Bugünün yarışında en ileride olmaya da gayret ettim. Bir kardeşiniz olarak, bir ağabeyiniz olarak hedeflerinizi yüksek tutun" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör