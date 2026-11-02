Aile Bakanı Mahinur Göktaş: Dijital dünya için kritik bir eşik
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik'e dair paylaşımda bulundu. Paylaşımında, çocuğun üstün yararını gözeten yeni sosyal medya düzenlemesi ile çocuk dostu dijital ekosistem hedeflerinde önemli bir adım attıklarına dikkati çeken Göktaş, "Yürürlüğe giren yeni yönetmelik doğrultusunda, 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak. Yalnızca 15-18 yaş arasındaki çocuklar hesap açabilecek. 15-18 yaş aralığında çocuklara ayrıştırılmış hizmet verilecek. Platformlar, kullanışlı ebeveyn kontrol araçları sunacak" ifadelerini kullandı
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