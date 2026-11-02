Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı gündüz çocuk bakımevini açtı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı'nı ve Tuzla Belediyesini ziyaret etti. Bakan Göktan sonrasında ise Tuzla Belediyesi tarafından yapılan gündüz bakımevinin açılışını yaptı. Bakan Göktaş'ı AK Parti ilçe başkanlığını ziyaretinde AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. İlçe başkanlığını ziyaretinin ardından Tuzla Belediye Başkanlığı'na geçen Bakan Göktaş burada Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl tarafından karşılandı. İlçe ve belediye başkanlığı ziyaretinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 36 ile 69 aylık çocukların hizmetine sunulan 2022 yılında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Eczacı Melahat Oğuzbeyi adına annesi Hülya ve babası Mustafa Oğuzbeyi tarafından yaptırılan Eczacı Melahat Oğuzbeyi Gündüz Çocuk Bakımevinin açılışını yaptı.

155 ÇOCUK HİZMET ALACAK

Toplamda 155 çocuk kapasiteli gündüz bakımevinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitim müfredatının uygulandığı, çocuklara sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere günde 3 öğün yemek verilen bakımevini gezen Bakan Göktaş çocuklarla sohbet etti. Açılışa Bakan Göktaş'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile çocuk bakımevinin yaptırılmasına destek olan ve bakımevine kızlarının adı verilen Mustafa ve Hülya Oğuzbeyi ve vatandaşlar katıldı.

"ANNELERİMİZ MÜSTERİH OLSUNLAR"

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Belediyecilik ve toplumsal bakış açımızın temelinde emanet bilinci yatar. Biz yönettiğimiz bu şehri ve bu şehrin çocuklarını mukaddes birer emanet olarak görüyoruz. İşte bu yüzden bu bakım evini yalnızca çocuklarımızın günlerini geçireceği bir mekan olarak görmüyoruz. Biz burayı çocuklarımızın oyun oynarken öğreneceği, merak edip keşfedeceği, köklü değerlerimizle harmanlanarak kendini ifade edeceği ve en önemlisi kendilerini güvende değerli hissedecekleri sıcak bir yuva olarak tasarladık. Maddi durumu ne olursa olsun her bir evladımızın hayata eşit fırsatlarda hazırlanması en kaliteli eğitime ulaşması bizim toplumsal adalet anlayışımızın gereğidir. Çocuklarımızın bugününe yapılan yatırım güçlü yarınlarımızın en büyük sigortasıdır. Eğitim programımızı Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlığımız müfredatı doğrultusunda değerlerimize sadık kalarak hazırladık. Bunun yanı sıra çocuklarımızın gelişimlerini çağın gereksinimleriyle desteklemek amacıyla İngilizce ve spor eğitimleri de veriyor olacağız. Bir annenin en büyük hassasiyeti evladının sağlığı ve beslenmesidir. Bakım evimizde bakım ve temel ihtiyaçların karşılanmasından eğitime kadar her aşamayı titizlikle ele alarak evlatlarımıza günde üç öğün beslenme hizmeti sunuyoruz. İstiyoruz ki annelerimiz evlatlarını belediyemizin bu güvenli, emin ve şefkatli ellerine teslim ederken kalpleri tamamen müsterih olsun. Ailelerimizin yüksek bakıcı maliyetleri altında ezilmesine razı olmadık. Bu hizmetle aile ekonomisine doğrudan omuz veriyoruz" dedi.

"ERKEN ÇOCUKLUK BİR GELECEK MESELESİDİR"

Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün Tuzla'mız, Bakanlık onaylı ilk gündüz bakımevine kavuşuyor. Bu yuva çocuklarımızın oyunla, sevgiyle, merakla büyüyeceği sıcacık bir dünya olacak. Ailelerimiz ise evlatlarını gönül rahatlığıyla emanet edecek. Çocukluk, bir insanın bütün hayatına yön veren dönemdir. İlk kelime, ilk adım, ilk arkadaşlık bu yıllarda filizlenir. Kendine güven bu yıllarda kök salar. Merak, öğrenme sevgisi, paylaşmayı bilmek bu yıllarda şekillenir. Bilim de bunu söylüyor, hayat da. Erken yaşta verilen her emeğin karşılığı bir ömür boyu alınır. Bu yüzden biz erken çocukluğu bir bakım meselesi olarak görmüyoruz. Erken çocukluk, bir gelecek meselesidir. Bu inançla 27 Haziran'da çok önemli bir adım attık. Kamu kurumlarımızın ve belediyelerimizin açtığı kreş ve gündüz bakımevlerini ilk kez müstakil bir yönetmelikle düzenledik. Bu düzenlemenin merkezinde tek bir öncelik var: Çocuklarımızın güvenliği. Artık kamuda da, özelde de, belediyede de aynı standart geçerlidir. Aynı özen, aynı denetim, aynı güvence. Bu düzenleme, ülkemizin dört bir yanında başlattığımız kreş seferberliğinin en güçlü adımlarından biridir. Şu anda 25 ilimizde 345 belediye kreşi ve gündüz bakımevinin başvuru ve inceleme süreci devam ediyor. Tuzla Belediyemiz, yeni düzenlememizin ardından çocuklar için bakımevi açan ilk kurumlardan biri oldu. Bu, Tuzla'nın çocuklarına verdiği değerin en somut göstergesidir. Bu yuva, anne ve babalarımızın da en büyük destekçisi olacak. Ebeveynlerin, evlatlarını sevgi dolu bir ortama gönül rahatlığıyla bırakmanın mutluluğunu yaşayacak" diye konuştu.

DUALARLA AÇILDI

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve programa katılanlar dualarla 2022 yılında 27 yaşındaki iken evinde hayatını kaybeden genç eczacının adının verildiği Eczacı Melahat Oğuzbeyi Çocuk Bakımevinin açılışını yaptı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör