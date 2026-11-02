AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bahçeli'ye başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Bahçeli’ye başsağlığı mesajı
İHA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, yayımladığı mesajda Prof. Dr. Serpil Bahçeli'nin vefatını üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, merhumeye Allah'tan rahmet diledi.

Başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere merhumenin ailesine, yakınlarına ve MHP camiasına sabır ve başsağlığı dileklerini ileten Çelik, "Mekânı cennet, makamı âli olsun" dedi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÖMER ÇELİK

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