AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bahçeli'ye başsağlığı mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, yayımladığı mesajda Prof. Dr. Serpil Bahçeli'nin vefatını üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, merhumeye Allah'tan rahmet diledi.
Başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere merhumenin ailesine, yakınlarına ve MHP camiasına sabır ve başsağlığı dileklerini ileten Çelik, "Mekânı cennet, makamı âli olsun" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin muhterem kız kardeşi Serpil Bahçeli Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; başta muhterem büyüğümüz MHP Genel Başkanı Sayın @dbdevletbahceli olmak üzere, değerli ailesine, yakınlarına ve MHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun.— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 2, 2026
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