Bahçeli’den öneri: 19 yeni il, 78 yeni ilçe

'100 İl 1000 İlçe Projesi'nin detaylarını Türkgün Gazetesi'ne verdiği röportajda açıklayan Bahçeli, "Nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durumu, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar, stratejik konumu gibi objektif kriterler dikkate alınarak belirlenen ilçelerin il statüsüne çıkarılmasını hedefliyoruz. Kuşkusuz il yapılacak ilçeler, nihayetinde il olma potansiyeli taşıyan ilçelerimiz arasından, devletimizin ilgili kurumlarının belirlenen nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakatla TBMM tarafından belirlenecektir" ifadelerini kullandı. MHP olarak, objektif kriterlere göre il olması düşünülen ilçeler ve ilçe olabilecek beldelere ilişkin kanun teklifinin ilerleyen zaman diliminde gündeme getirilebileceğini aktaran Bahçeli, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için idari sistemin ve kamu yönetiminin de yeni sistemle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.





'19 YENİ İL ÖNGÖRÜYORUZ'

"100 il 1000 İlçe Projesi"ni Türkiye'nin istikbal hamlesi olarak tanımlayan Bahçeli, "Bu doğrultuda çalışmada istatistiki veriler ile sosyopolitik ve sosyoekonomik şartlar bir arada değerlendirilmiş, 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması öngörülmüştür. Esas aldığımız ilke ve kriterler ile yapılan düzenlemelerin getireceği fayda, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın büyüme, gelişme ve kalkınma hedeflerine uygun olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için merkezi yönetimden taşra teşkilatlarına, bürokrasiden mahalli idarelere kadar geniş bir alanda kanuni düzenlemeler yapılmasının zaruret haline geldiğini belirten Bahçeli, "Bu düzenlemeler, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle beraber huzur, istikrar ve refah istikametinde yeniden oluşturulmaya çalışılan iklimin kalıcı olması açısından da önem arz etmektedir. Bu doğrultuda yönetim anlayışına, teşkilatlanma ve insan gücüne, görev, yetki ve sorumluluk sistematiği içinde devlet fonksiyonlarının işlerliğinin artırılmasına ilişkin düzenleme önerilerine yer verilmektedir. Çalışmanın en önemli sacayaklarından birisi, Türkiye'nin gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 100 İl ve 1000 İlçe Projesi'nin hayata geçirilmesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör