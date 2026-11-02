Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin kıymetli kardeşi Serpil Hanım'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Serpil Bahçeli'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Devlet Bey başta olmak üzere ailesinin ve yakınlarının acısını yürekten paylaşıyorum. Rabb'im mekânını cennet, derecatını ali eylesin." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin kıymetli kardeşi Serpil Hanım'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Serpil Bahçeli'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Devlet Bey başta olmak üzere ailesinin ve yakınlarının acısını yürekten paylaşıyorum. Rabb'im mekânını cennet, derecatını ali eylesin.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 2, 2026