Eğitim politikaları gelecek için önemli
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından eğitim politikalarının değerlendirilmesi ve yeni önerilerin geliştirilmesi amacıyla İstanbul Eğitim Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İl Ar-Ge ve Eğitim Birim Başkanı Yasir Çelik, Çalıştay Genel Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf Alpaydın ve akademisyenler katıldı. İl Başkanı Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada eğitim politikalarının ülkenin gelişimi ve geleceği açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. İl Başkanlığı olarak temel meseleleri akademik bir çerçevede ele almayı ve hazırlanacak sonuç raporlarıyla politika geliştirme süreçlerine katkı sunmayı önemsediklerini belirten Özdemir, çalıştayın da bu amaçla düzenlendiğini ifade etti.
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