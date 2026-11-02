Fon soruşturmasında yeni gelişme: Korkmaz Enes Ergun tutuklamaya sevk edildi!
Fon soruşturmasında gözaltına alınan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Enes Ergun “rüşvet alma” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Enes Ergun, soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Bugün İstanbul Adliyesine sevk edilen Ergun'un savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Ardından Ergun, "rüşvet alma" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.