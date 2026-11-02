Güney Kore’yle yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Savaşı'ndan bu yana Türkiye ile güçlü bağları olan Güney Kore'yi 8 yıl aradan sonra ziyaret ediyor. 1-4 Kasım tarihleri arasında yapılacak ziyarette, iki ülke arasındaki "Stratejik Ortaklık"ın daha da geliştirilmesi; savunma sanayisinden enerjiye ve yeni teknolojilere kadar birçok alanda iş birliği yapılarak ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması. Ziyaretin gündeminde aynı zamanda küresel ve bölgesel sorunlar da önemli bir yer tutacak.

STRATEJİK ORTAKLIĞA YENİ ADIM

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un resmi davetlisi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Seul'e gelmesi bekleniyor. Erdoğan, 3 Kasım'da Güney Kore Cumhurbaşkanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Liderlerin, bu görüşmelerden sonra iki ülke arasındaki "Stratejik Ortaklığı" daha ileri bir aşamaya taşıyacak önemli anlaşma ve mutabakat zaptlarına imza atması planlanıyor.

MASADAKİ KONULAR

Güney Kore, Türkiye'nin "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında yer alıyor. Türkiye'nin yerli ana muharebe tankı ALTAY'ın seri üretim aşamasındaki motorunun bu ülkeden tedarik edilmesi gibi savunma sanayinde önemli iş birlikleri bulunuyor. Görüşmelerde savunma sanayi en önemli gündem maddelerinden biri olacak ve bu alandaki ilişkilerin daha da ileri götürülmesi, yeni ortak projeler üzerinde durulacak. Görüşmelerde; enerji, batarya teknolojileri, elektrikli araçlar ve yapay zekâ altyapıları gibi yeni nesil sektörlerde iş birliği yapılması ve Koreli şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarını genişletmesi de gündemde yer alacak.



15 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Türkiye ile Güney Kore arasındaki serbest ticaret anlaşması (STA) 2013, hizmet ticareti yatırım anlaşmaları da 2018 itibarıyla yürürlüğe girdi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi her geçen yıl arttı. 2013 yılında 6,9 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2024'te 10,2 milyar dolar, 2025'te de 11,4 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu yılın 9 ilk ayında ise 8,7 milyar doları buldu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Ziyaretin bu hedefe katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye'nin yılın 9 ayında bu ülkeye ihracatı 920,3 milyon doları buldu. İhraç kalemleri arasında eczacılık ürünleri (321,8 milyon dolar) birinci sırada yer aldı.



SEUL SOKAKLARINDA TÜRK BAYRAKLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Güney Kore'de merakla bekleniyor. Bu nedenle başkent Seul sokaklarına Türk bayrakları asıldı. Kore basınında da ziyaret geniş yer tuttu.



9 AYDA 133 BİNİ AŞKIN TURİST GELDİ

Türkiye'ye 2025'te Güney Kore'den gelen turist sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 artışla 226 bin 434 olarak hesaplandı. Bu yılın ocak-eylül döneminde de Güney Kore'den gelen turist sayısı 133 bin 604 olarak kayıtlara geçti.



İLİŞKİLER GÜÇLENECEK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmî görüşmelerde, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecektir."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör