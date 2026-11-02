Kurum: Buzlar erimeden İklim’in sesine kulak verin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, dünyanın en önemli iklim organizasyonu olan COP31 için hazırlıkları sürüyor. Antalya'da 9-20 Kasım arasında gerçekleştirilecek etkinlikler için Türkiye, Artistik Buz Pateni Milli Sporcusu İklim Şentunalı'nın görüntülerinin yer aldığı bir tanıtım filmi hazırladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İklim' isimli klibi sosyal medya hesabından, 'Buzlar erimeden, İklim'in sesine kulak verin' mesajı ile paylaştı.

'SEYİRCİ KALMA LÜKSÜMÜZ BİTTİ'

Hızla eriyen bir buz kütlesi üzerinde güçlükle performans sergileyen Şentunalı ise görüntülerde, "Buz eriyor. Altımızdaki zemin ayaklarımızın kayıp gitmesine izin vermiyor artık. Zaman azaldı. Denge bozuldu. Seyirci kalma lüksümüz bitti. Bu bir çağrı değil kaçınılmaz bir yüzleşme. Birlikte durdurabileceğimiz bir çöküş, birlikte yazabileceğimiz bir yarın var" ifadelerini kullandı. COP31 Başkanlığı organizasyon için "Let's COP" isimli İngilizce şarkı da hazırlamıştı. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör