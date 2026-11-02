Mekke Anlaşması Genel Kurulda
TBMM Genel Kurulunda bu hafta Mekke Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi ele alınacak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bilgilendirme yapması bekleniyor. Haftalık çalışmalarına yarın başlayacak Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ele alınacak. Buna göre üç ülke, 'birbirlerinin toprak bütünlüklerinin ve uluslararası alanda tanınan sınırlarının ihlal edilemezliğinin sağlanması ve korunması' için iş birliği yapacak. Eğer 'taraflardan birinin toprak bütünlüğü tehdit edilirse' bu tehlikelerin bertaraf edilmesi için üç ülke birlikte hareket edecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sürecek. Komisyonda, Pazartesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Salı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çarşamba Ticaret Bakanlığı, Perşembe Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cuma Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.
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