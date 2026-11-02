Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2027 bütçesi kabul edildi!

Sanayi ve teknoloji yatırımlarının çıktılarının yeterince konuşulmadığına ilişkin eleştiriler hakkında Kacır, "Açık kalp ameliyatlarında kalbin ve akciğerin fonksiyonlarını devralarak kanın vücutta dolaşımını ve temizlenmesini sağlayan cihaz ASELSAN tarafından geliştirildi. Yıllardır buraya geliyoruz. Çokça şu eleştiriye maalesef maruz kaldık: 'Hep savunma sanayisinden bahsediyorsunuz, teknoloji savunma sanayisinden ibaret midir?' Biz de her daim şunu vurguladık: Biz savunma sanayisinin yanında sağlıkta, enerjide, tarımda, gıdada, ulaştırmada, diğer tüm alanlarda da ileri teknolojileri, teknoloji yatırımlarını hızlandırmak, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini artırmak için gayret ediyoruz. Fakat şunu da hatırlatmak isteriz ki savunma sanayii en doğurgan teknoloji alanıdır. Dünya tarihi de bunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"TOGG KENDİ SEGMENTİNDE BU YIL YÜZDE 31 PAZAR PAYIYLA EN ÇOK SATAN OTOMOBİL OLDU"

Konuşmasının devamında TOGG'un 2026 yılında 60 bine yakın araç teslimatı hedeflediği bilgisini veren Kacır, "Henüz 3-4 dört yıl önce TOGG projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirildi. Maalesef bazıları TOGG araçlarının Türkiye'de üretilmediğini, İtalya'dan getirildiğini zannediyor ve bunu ifade ediyordu. Şimdi görüyorum ki hamdolsun hep birlikte TOGG'a güçlü şekilde sahip çıkıyoruz. Türkiye'ye yakışanın da, inşallah Meclisimize yakışanın da bu olduğunu değerlendiriyoruz. TOGG, 2023 yılında 19 bin 600, 2024 yılında 30 bin, 2025 yılında ise 39 bin teslimat gerçekleştirdi. Bu yıl da inşallah 60 bine yakın teslimatla yılı tamamlayacak. Önümüzdeki yıl yeni bir model çıkaracağız ve inşallah 100 bin adetlik kapasiteye doğru hızla ilerleyeceğiz. TOGG, kendi segmentinde bu yıl yüzde 31 pazar payıyla en çok satan otomobil oldu. Biz, tabii ki TOGG'a çok ayrıcalıklı destekler sunuyoruz. Bununla da iftihar ediyoruz. Malumunuz, Proje Bazlı Devlet Yardımları kapsamında TOGG araçlarına ÖTV iadesi dâhil olmak üzere başka hiçbir markaya bugüne kadar sunmadığımız pek çok teşviki sağlıyoruz. Bunu, Türkiye'den doğan millî markamızın inşallah adım adım yoluna devam etmesi için yapıyoruz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylamada kabul edildi.