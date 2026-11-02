Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2027 bütçesi kabul edildi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylamada kabul edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2027 bütçesi kabul edildi!
İHA
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2027 bütçesini görüşmek için toplandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın 2027 bütçesine ilişkin sunum yaptığı Komisyonda, milletvekilleri de söz alarak bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmelerin ardından Kacır, milletvekillerinin 2027 yılı bütçe teklifinin geneline ilişkin sorularını yanıtladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2027 bütçesi kabul edildi!

Bazı milletvekillerinin Türkiye'nin erken sanayisizleşme yaşadığı yönündeki eleştirilerine yanıt veren Bakan Kacır, "Türkiye erken sanayisizleşme yaşıyor gibi bir tespitlerini paylaştılar. Bu tespitlere asla katılmadığımı vurgulamak isterim. Aslında konuşmamda da ifade ettim: Türkiye imalat sanayi katma değerini 2002 yılında 41 milyar dolar iken, şimdi 259 milyar dolara yükseltti. Yani yüzde 9,7'lik bir yıllık artışı sadece bu yıl gerçekleştirmiş olduk" dedi. 2020 yılı Ocak ayından bu yana küresel ölçekte tedarik zincirlerinde kesintiler, ham madde krizleri, pandemi ve savaşların yaşandığını belirten Kacır, bu dönemde Türkiye'nin üretim seviyesindeki artışa işaret etti. Bakan Kacır, "2020 yılı Ocak ayı ile bugünkü üretim seviyelerini kıyasladığımızda, bakınız İtalya'da üretim yüzde 6,4 daha gerideyken, Fransa'da yüzde 3,7 daha aşağıdayken, Almanya'da yüzde 13,2 daha aşağıdayken, Türkiye'de yüzde 27,5 daha yukarıdadır. Peki, Türkiye bunu nasıl sağlamıştır? Türkiye daha fazla katma değerli üretim sayesinde bunu sağlamıştır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2027 bütçesi kabul edildi!

"İHRACATIMIZI 284 MİLYAR DOLARA ÇIKARMIŞIZ"


Türkiye'nin küresel ekonomik şartlara rağmen ihracat rekorları kırdığının altını çizen Kacır, "Biz böyle bir dönemde ihracat rekorları kırıyoruz. İhracatımızı 284 milyar dolara çıkarmışız. Biz böyle bir dönemde ihracatımız içerisinde orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin payını tarihi zirve seviyesine, yüzde 44,2'ye çıkarmışız. 2002'de 10 milyar dolar ancak orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatı vardı Türkiye'de. Şimdi 117,5 milyar dolar yüksek ve orta yüksek teknoloji ürün ihracatı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2027 bütçesi kabul edildi!

"AR-GE VE İNOVASYON FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ"


Sanayi ve teknoloji yatırımlarının çıktılarının yeterince konuşulmadığına ilişkin eleştiriler hakkında Kacır, "Açık kalp ameliyatlarında kalbin ve akciğerin fonksiyonlarını devralarak kanın vücutta dolaşımını ve temizlenmesini sağlayan cihaz ASELSAN tarafından geliştirildi. Yıllardır buraya geliyoruz. Çokça şu eleştiriye maalesef maruz kaldık: 'Hep savunma sanayisinden bahsediyorsunuz, teknoloji savunma sanayisinden ibaret midir?' Biz de her daim şunu vurguladık: Biz savunma sanayisinin yanında sağlıkta, enerjide, tarımda, gıdada, ulaştırmada, diğer tüm alanlarda da ileri teknolojileri, teknoloji yatırımlarını hızlandırmak, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini artırmak için gayret ediyoruz. Fakat şunu da hatırlatmak isteriz ki savunma sanayii en doğurgan teknoloji alanıdır. Dünya tarihi de bunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2027 bütçesi kabul edildi!

"TOGG KENDİ SEGMENTİNDE BU YIL YÜZDE 31 PAZAR PAYIYLA EN ÇOK SATAN OTOMOBİL OLDU"

Konuşmasının devamında TOGG'un 2026 yılında 60 bine yakın araç teslimatı hedeflediği bilgisini veren Kacır, "Henüz 3-4 dört yıl önce TOGG projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirildi. Maalesef bazıları TOGG araçlarının Türkiye'de üretilmediğini, İtalya'dan getirildiğini zannediyor ve bunu ifade ediyordu. Şimdi görüyorum ki hamdolsun hep birlikte TOGG'a güçlü şekilde sahip çıkıyoruz. Türkiye'ye yakışanın da, inşallah Meclisimize yakışanın da bu olduğunu değerlendiriyoruz. TOGG, 2023 yılında 19 bin 600, 2024 yılında 30 bin, 2025 yılında ise 39 bin teslimat gerçekleştirdi. Bu yıl da inşallah 60 bine yakın teslimatla yılı tamamlayacak. Önümüzdeki yıl yeni bir model çıkaracağız ve inşallah 100 bin adetlik kapasiteye doğru hızla ilerleyeceğiz. TOGG, kendi segmentinde bu yıl yüzde 31 pazar payıyla en çok satan otomobil oldu. Biz, tabii ki TOGG'a çok ayrıcalıklı destekler sunuyoruz. Bununla da iftihar ediyoruz. Malumunuz, Proje Bazlı Devlet Yardımları kapsamında TOGG araçlarına ÖTV iadesi dâhil olmak üzere başka hiçbir markaya bugüne kadar sunmadığımız pek çok teşviki sağlıyoruz. Bunu, Türkiye'den doğan millî markamızın inşallah adım adım yoluna devam etmesi için yapıyoruz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylamada kabul edildi.

#MEHMET FATİH KACIR #TBMM #TÜRKİYE

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