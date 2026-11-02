Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2027 bütçesi kabul edildi!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylamada kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2027 bütçesini görüşmek için toplandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın 2027 bütçesine ilişkin sunum yaptığı Komisyonda, milletvekilleri de söz alarak bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmelerin ardından Kacır, milletvekillerinin 2027 yılı bütçe teklifinin geneline ilişkin sorularını yanıtladı.
Bazı milletvekillerinin Türkiye'nin erken sanayisizleşme yaşadığı yönündeki eleştirilerine yanıt veren Bakan Kacır, "Türkiye erken sanayisizleşme yaşıyor gibi bir tespitlerini paylaştılar. Bu tespitlere asla katılmadığımı vurgulamak isterim. Aslında konuşmamda da ifade ettim: Türkiye imalat sanayi katma değerini 2002 yılında 41 milyar dolar iken, şimdi 259 milyar dolara yükseltti. Yani yüzde 9,7'lik bir yıllık artışı sadece bu yıl gerçekleştirmiş olduk" dedi. 2020 yılı Ocak ayından bu yana küresel ölçekte tedarik zincirlerinde kesintiler, ham madde krizleri, pandemi ve savaşların yaşandığını belirten Kacır, bu dönemde Türkiye'nin üretim seviyesindeki artışa işaret etti. Bakan Kacır, "2020 yılı Ocak ayı ile bugünkü üretim seviyelerini kıyasladığımızda, bakınız İtalya'da üretim yüzde 6,4 daha gerideyken, Fransa'da yüzde 3,7 daha aşağıdayken, Almanya'da yüzde 13,2 daha aşağıdayken, Türkiye'de yüzde 27,5 daha yukarıdadır. Peki, Türkiye bunu nasıl sağlamıştır? Türkiye daha fazla katma değerli üretim sayesinde bunu sağlamıştır" dedi.
"İHRACATIMIZI 284 MİLYAR DOLARA ÇIKARMIŞIZ"
Türkiye'nin küresel ekonomik şartlara rağmen ihracat rekorları kırdığının altını çizen Kacır, "Biz böyle bir dönemde ihracat rekorları kırıyoruz. İhracatımızı 284 milyar dolara çıkarmışız. Biz böyle bir dönemde ihracatımız içerisinde orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin payını tarihi zirve seviyesine, yüzde 44,2'ye çıkarmışız. 2002'de 10 milyar dolar ancak orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatı vardı Türkiye'de. Şimdi 117,5 milyar dolar yüksek ve orta yüksek teknoloji ürün ihracatı yapıyoruz" şeklinde konuştu.