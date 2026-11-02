Seul'de Türk Kültür Merkezi açılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore resmi ziyaretine eşi Emine Erdoğan da katılıyor. Emine Erdoğan ziyaret kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim Hea Kyung ile İzzet Keribar'ın "Bir Dostluğun Doğuşu: Bir Türk Fotoğrafçının Objektifinden 70 Yıl Önceki Kore" fotoğraf sergisine katılacak. Seul Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nin açılışını da yapacak olan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi programlarda eşlik edecek.
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