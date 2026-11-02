SON DAKİKA! Bakan Gürlek duyurdu: Tarihi geçmiş kanser ilacı satan şebekeye 11 ilde büyük operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını ambalajlarını değiştirerek yeniden piyasaya süren şebekeye ağır darbe indirildi. İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen ve yaklaşık 650 milyon TL'lik haksız işlem hacminin tespit edildiği operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınarak mal varlıklarına el konuldu.

Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi...

Hastalarımızın hayatını tehlikeye atan, şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştürenlere müsamaha göstermeyeceğiz! İnsan hayatını tehlikeye atan, kanserle mücadele eden hastalarımızın tedavi güvenliğini hiçe sayan ve usulsüzlüklerle haksız kazanç sağlamaya çalışan yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

TARİHİ GEÇMİŞ KANSER İLAÇLARININ KUTULARINI DEĞİŞTİRİP...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetleri mercek altına alınmıştır. Soruşturma kapsamında yürütülen teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edilmiştir.

650 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan mali incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon TL olduğu, söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştur. Soruşturmayı titizlikle yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz!

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör